Forse non vene siete accorti ma a Temptation Island 2024 sappiamo che c’è un tentatore che è stato anche corteggiatore a Uomini e Donne: ecco chi è Carlo Marini. Tutto su età, vita privata e Instagram.

Carlo Marini a Temptation Island 2024

Questa sera ha avuto inizio la nuova edizione di Temptation Island e tutti si stanno chiedendo chi è il tentatore Carlo Marini. Forse lo avete riconosciuto se seguito altri programmi di Maria De Filippi come per esempio Uomini e Donne in quanto è stato corteggiatore di Manuela Carriero.

Ricordate chi sono stati i corteggiatori di Manuela a Uomini e Donne? Oltre a Carlo era presente in studio anche Michele. Purtroppo l’ex tronista non ha trovato l’amore e ha lasciato il trono senza nessun fidanzato al seguito. Tuttavia Carlo ha ritrovato il suo equilibrio e oggi lo abbiamo ritrovato a Temptation Island 2024.

Ma chi è Carlo, tentatore di Temptation ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, e quanti anni ha? Non conosciamo la sua data di nascita ma sappiamo che ha 29 anni d’età ed è nato a Porto San Giorgio in provincia di Fermo. Lavora nel settore delle case vacanze e gestisce diverse proprietà destinate al turismo.

Non abbiamo molte informazioni sul peso o sull’altezza, ma è evidente che tiene molto a curare il suo fisico tramite lo sport e la palestra. Pare sia grande appassionato di calcio e di tennis, e lo possiamo notare anche grazie al suo profilo Instagram che conta più di 4mila follower. Ovviamente al momento i suoi profili social sono privati in modo da non spoilerare la nuova edizione di Temptation Island.

Della sua vita privata, infine, non abbiamo informazioni sulla famiglia o su chi siano i genitori. Mentre attendiamo più notizie sulla madre e sul padre, parlando della sua sfera sentimentale sappiamo che ha tentato di corteggiare Manuela a Uomini e Donne. Oggi è tentatore di Temptation Island 2024 per Martina, la fidanzata di Raul, perché single.