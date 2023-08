Chi è Manuela Carriero di Uomini e Donne? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 24 Agosto 2023

Chi è

Dopo aver preso parte a Temptation Island nel 2021, Manuela Carriero è stata scelta come nuova tronista di Uomini e Donne. Conosciamola meglio nella seguente scheda, dove scopriremo tutte le news e curiosità su di lei: età, vita privata, dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Manuela Carriero

Nome e Cognome: Manuela Carriero

Data di nascita: 7 luglio 1989

Luogo di nascita: Brindisi

Età: 34 anni

Altezza: Informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: informazione non disponibile

Fidanzato: Manuela è single

Figli: Manuela non ha figli

Tatuaggi: Manuela non dovrebbe avere tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @manuela_crr

Manuela Carriero età e biografia

Quanti anni ha e dov’è nata Manuela Carriero? La tronista di Uomini e Donne è nata il 7 luglio 1990 a Brindisi. La sua età oggi è di 34 anni.

Non conosciamo altezza e peso della ragazza.

Dove vive Manuela? La tronista vive a Roma, dove si è trasferita a maggio 2023 seguito dell’ultima relazione.

Vita privata

Della vita privata di Manuela Carriero abbiamo qualche informazione. Arriva da una famiglia problematica e per tale ragione è dovuta crescere in fretta.

Nel suo racconto ha spiegato di avere due sorelle e un fratello a cui è molto legata. Spesso a causa dei problemi dei suoi genitori ha vissuto in casa famiglia. A 15 anni ha iniziato a lavorare per aiutare a casa. Qualche mese dopo suo padre si è ammalato di cancro. Un duro colpo per lei, specie quando poi è venuto a mancare lasciandoli soli. 15 giorni prima di questo terribile momento, suo padre decise di sposare sua madre, nonostante la malattia.

A 18 anni ha lasciato la comunità, ha trovato due lavori e le sono stati affidati i suoi fratelli.

E per quanto riguarda l’amore? In passato Manuela Carriero ha avuto una relazione con Stefano Sirena. Lui è un cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini. La loro storia è naufragata durante la partecipazione a Temptation Island. Hanno partecipato alla trasmissione dopo aver accusato una crisi durante il lockdown.

Durante l’esperienza nel reality show Manuela si è innamorata del tentatore Luciano Punzo. Tra loro sembrava che tutto andasse per il meglio, purtroppo però anche questa relazione non è andata a buon fine.

Oggi Manuela non ha un fidanzato, è single e si augura di trovare l’anima gemella a Uomini e Donne.

Di sé dice di essere una ragazza introversa e timida, premurosa, testarda e molto generosa. Ma si dice anche sensibile e romantica. Alle parole preferisce i fatti. Il suo fiore preferito è il girasole, che tanto piaceva a suo padre.

Dove seguire Manuela di Uomini e Donne: Instagram e social

Manuela Carriero ha un profilo sui social network dove è possibile seguirla? La tronista ha un profilo privato Facebook. Ma è presente anche su Instagram, come anticipato nel box in alto.

Qui condivide scatti tra sponsorizzazioni e momenti di vita privata. Nella sua biografia si legge che è un’inguaribile romantica.

Carriera

Uomini e Donne non è la prima esperienza televisiva della tronista. Questo perché in passato Manuela Carriero ha partecipato a un altro programma di Canale 5. Ovvero Temptation Island.

Temptation Island

Nel 2021 Manuela Carriero ha partecipato a Temptation island insieme al suo ex del periodo Stefano Sirena. Le loro problematiche sono nate durante il periodo del lockdown. Qui la decisione poi di partecipare al reality.

Il loro amore è naufragato proprio nella trasmissione di Canale 5, dove lei si è innamorata di Luciano Punzo, uno dei tentatori. Anche in questo caso però la storia si è conclusa e Manuela pare averne sofferto molto.

Manuela Carriero tronista a Uomini e Donne

A distanza di 2 anni dalla sua ultima apparizione in TV, Manuela Carriero arriva a Uomini e Donne come tronista. Una scelta che sembra essere stata presa positivamente anche dal pubblico, che ha gradito la sua partecipazione.

Grazie alla trasmissione Manuela spera di trovare l’amore vero.

I tronisti di Uomini e Donne

Nel corso della prima puntata di Uomini e Donne sono stati presentati i nuovi tronisti della stagione 2023/2024.

Non solo Manuela Carriero nel dating show di Maria De Filippi. Tra gli altri troviamo anche Cristian e Brando, due ragazzi di 22 anni. Il primo è di Roma e il secondo arriva da Treviso.

Il percorso di Manuela a Uomini e Donne

Infine qui scopriremo il percorso di Manuela Carriero a Uomini e Donne. La tronista riuscirà a trovare l’anima gemella?

(IN AGGIORNAMENTO)