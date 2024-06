Durante i primi minuti di Temptation Island 2024 Tony ha ammesso di aver tradito più volte la fidanzata Jenny nel corso dei suoi viaggi. Ecco tutto quello che ha rivelato parlando con la redazione.

La rivelazione di Tony a Temptation Island

A Temptation Island alcune delle fidanzate hanno avuto l’occasione di vedere i primi video dei fidanzati nel Pinnettu. Per esempio Jenny ha potuto ascoltare un’intervista del fidanzato Tony con la redazione. Quest’ultimo ha rivelato che in passato, e a volte anche oggi, ha avuto una doppia vita.

Tony chiama questa parte di se stesso ‘Mr Hyde‘ e in sostanza la tira fuori quando ci sono delle belle ragazze nei d’intorni. In un primo momento sembrerebbe affermare che la compagna è riuscita a fargli mettere la testa a posto:

“Avevo una doppia vita fino a qualche anno fa, avevo un Mr Hyde che prendeva il sopravvento. Jenny non conosce questa parte di me, immagina cosa può accadermi con le ragazze quando lei non c’è. Provo a gestirlo, non ho avuto scarsi risultati ma non so fino a quando mi può andare bene”.

Purtroppo, però, in seguito parrebbe aver ammesso di aver tradito in qualche modo la fidanzata. Durante l’intervista a Temptation Island ha detto che gli piace sondare il terreno con le altre ragazze nel momento in cui Jenny non c’è:

“Quando non c’è Jenny riaffiora la mia vecchia vita, lei è il freno che tiene a bada Mr Hyde. Vado nei locali a suonare, lei è con me ma non mi sento me stesso. Quando non c’è con le ragazze ho un approccio diverso, come se ci stessi provando.

Tendenzialmente lascio il dubbio, sondo il terreno per capire le possibilità che ho e quanto posso piacere. Prima di Jenny ne ho presi molti di caffè, adesso li ho quasi dimezzati. Forse anche meno. Non porto Jenny in Thailandia perché io posso essere me stesso, all’estero prevale Mr Hyde. Lei lo immagina ma non ha mai avuto la certezza”.

Jenny ovviamente c’è rimasta molto male e lo ha definito un egoista, arrivando quasi alle lacrime. Ha affermato di vergognarsi, ma le altre fidanzate hanno tentato di tirarle su il morale. Come finirà? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane.