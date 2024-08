Scopriamo chi è Claudia Mancinelli, ex ginnasta ed ex attrice oggi allenatrice. Vediamo quindi la sua biografia, la vita privata, la carriera e tutte le informazioni che la riguardano.

Chi è Claudia Mancinelli

Nome e cognome: Claudia Mancinelli

Data di nascita: 16 gennaio 1985

Luogo di nascita: Fabriano

Età: 39 anni

Segno zodiacle: Capricorno

Altezza: 1,72 m

Peso: informazione non disponibile

Professione: allenatrice di ginnastica ritmica, ex ginnasta ed ex attrice

Marito: informazione non disponibile

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @claudia85mancinelli

Claudia Mancinelli età, altezza e biografia

Vediamo le informazioni su chi è Claudia Mancinelli partendo dalla sua biografia. Nata a Fabriano il 16 gennaio 1985, ha 39 anni di età ed è del segno zodiacale del Capricorno. La sua altezza è di 1,72 m e non abbiamo informazioni sul suo peso. Riguardo i tatuaggi, non sembrano essercene di visibili sul suo corpo.

Cresciuta a Fabriano, in provincia di Ancona, si è appassionata subito alla ginnastica ritmica. A tal proposito, è cresciuta come ginnasta nell’Accademia di Fabriano allenata da Kristina Ghiurova e Mirna Baldoni.

Vita privata

Non abbiamo informazioni riguardo la vita privata e sentimentale di Claudia Mancinelli. Non sappiamo quindi se sia o meno sposata o se ha un marito. Non pare avere nemmeno figli.

Dove seguire Claudia Mancinelli: Instagram e social

Per seguire sui social Claudia Mancinelli, vi segnaliamo il suo profilo Instagram che vanta circa 27 mila follower.

Questo numero è notevolmente aumentato con le Olimpiadi 2024 di Parigi in cui ha fatto notare la sua bravura come allenatrice portando alla vittoria del bronzo la sua allieva.

Sul profilo Instagram Claudia condivide per la maggior parte contenuti inerente la ginnastica ritmica e le sue allieve.

Carriera

Molta curiosità gira intorno alla carriera di Claudia Mancinelli che oltre alla ginnastica ha anche fatto parte del mondo del cinema.

Come detto, ha iniziato sin da bambina a praticare ginnastica ritmica nell’Accademia di Fabriano. Nella sua esperienza come sportiva ha portato la società dalla Serie B alla Serie A1.

Poi ha deciso di lasciare il mondo dello sport per dedicarsi alla recitazione. È tornata allo sport in maniera professionista proprio in occasione delle Olimpiadi 2024 di Parigi. Nel 2023, infatti, è stata chiamata per allenare Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri dieci mesi prima delle Olimpiadi dopo l’addio dell’allenatrice storica Julieta Cantaluppi.

Film

Claudia Mancinelli ha avuto anche una breve carriera nel cinema lavorando come attrice. A tal proposito ecco i film in cui ha recitato:

Non è mai troppo tardi (2014)

(2014) Cenere (2014)

(2014) Edhel (2017)

(2017) Loro (2018)

Olimpiadi 2024

La grande notorietà di Claudia Mancinelli è arrivata in occasione delle Olimpiadi 2024 di Parigi. L’allenatrice infatti è stata chiamata quasi all’ultimo minuto per preprare Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri ai Giochi Olimpici. Dopo l’addio dell’allenatrice storica Julieta Cantaluppi, Claudia si è trovata in soli 10 mesi a lavorare con le due atlete e prepararle al meglio per questa competizione importantissima.

E ci è riuscita alla grande portando Sofia Raffaeli a vincere il bronzo, la prima medaglia individuale nella ginnastica ritmica ai Giochi nella storia dell’Italia. Una vera impresa, quindi, che ha il merito non solo della giovane ginnasta ma anche della sua allenatrice che si è dimostrata anche risoluta durante la gara.

Infatti è diventato virale sui social il video in cui Claudia Mancinelli ha una reazione decisa contro i giudici dell’all-around che avevano condizionato in negativo il punteggio di Raffaeli pregiudicandole la corsa al podio. Tanta sicurezza nel far notare l’ingiustizia e poi la camminata sicura (e ancora un po’ arrabbiata) verso la sua panchina dopo aver difeso la sua giovane atleta.

Loved Claudia’s poker face after seeing Sofia being robbed once again. We are with you, Claudia!!!#Paris2024 #RhythmicGymnastics #OlimpiadasParis2024 pic.twitter.com/EEEGCpt0bf — Rebeca maioral da historia (@arbitrasdafig) August 9, 2024

Emozionante, invece, la reazione che c’è stata quando hanno scoperto della vittoria della medaglia di bronzo. Un abbraccio pieno di amore e sostegno con Sofia che rappresenta tutti i grandi sacrifici fatti per questo riconoscimento.