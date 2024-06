Chi è Claudio Pallitto? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 19 Giugno 2024

Andiamo alla scoperta di tutto quello che sappiamo sul personal trailer Claudio Pallitto, nuovo fidanzato di Micaela Ramazzotti.

Claudio Pallitto

Claudio Pallitto età e biografia

Chi è e quanti anni ha Claudio Pallitto? Il personal trainer, che ha una palestra a Roma, nasce nella Capitale il 26 maggio 1985. Di conseguenza ha un’età pari a 39 anni, mentre la sua altezza sarebbe di 1 metro e 80 centimetri.

Non abbiamo alcuna informazione in merito ai genitori e nemmeno al fatto se abbia o meno fratelli e sorelle. Al momento è ignoto anche il suo percorso di studi anche se sappiamo per certo che è amante dello sport e della cura del proprio aspetto fisico.

Oggi vive a Roma. Vediamo adesso ancora più nel dettaglio chi è il compagno di Micaela Ramazzotti.

Vita privata

Della vita privata di Claudio Pallitto non abbiamo molte informazioni dal punto di vista sentimentale.

Prima di diventare il nuovo fidanzato di Micaela Ramazzotti, secondo il sito Tag24, sarebbe stato legato a un’altra donna ma non sappiamo se sia stata una moglie o una fidanzata. Fatto sta che la coppia avrebbe avuto due figli di cui non sappiamo l’età.

In precedenza invece la Ramazzotti è stata la compagna di Virzì, ma dopo la loro separazione pare abbia avviato una relazione proprio con Claudio Pallitto. Ma quanti anni ha Micaela Ramazzotti? L’attrice, che ha due figli, ha 45 anni.

Dove seguire Claudio Pallitto: Instagram e social

Dove possiamo seguire il personal trainer Claudio Pallitto, nuovo fidanzato di Micaela Ramazzotti, sui social?

Purtroppo non troviamo alcun account su TikTok, Twitter o Facebook. Chi fosse interessato alla sua vita privata può però trovarlo su Instagram.

Qui vediamo molte foto in cui mette in mostra il suo fisico atletico. Varie immagini infatti lo ritraggono in palestra oppure mentre si rilassa al sole.

Carriera

Claudio Pallitto, pur lavorando come personal trainer, ha avviato anche una carriera nel mondo dello spettacolo.

Ha debuttato sul piccolo schermo nel 2011 all’interno della trasmissione Tamarreide, per poi approdare nel cinema un anno dopo.

Nel film “Tutti i santi giorni” ha ricoperto il ruolo del co-protagonista Marcello. Nel 2015 è poi tornato in attività all’interno della pellicola “Limbo“.

Ha preso parte anche nei film “Siccità“, “Smetto quando voglio ad honorem“, “Felicità” e “Il campione“.

Tamarreide

Tamarreide è stato un programma andato in onda su Italia 1 nel 2011 per sette puntate.

All’epoca Caludio Pallitto lavorava come postino e aveva 25 anni.

Il reality show consisteva nel seguire il viaggio di otto giovani a bordo di un camper attraverso varie città italiane.

Felicità

Claudio Pallitto compare, anche se con un parte minore, nel film Felicità che segna il debutto come regista di Micaela Ramazzotti.

La pellicola è stata presentata nel corso della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia e racconta la storia di una parrucchiera, Desiré, che combatte con tutte le sue forze per conquistare quel poco di felicità che ritiene di meritare.