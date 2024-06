NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Giugno 2024

Ilary Blasi

Pochi giorni fa si è mormorato che Ilary Blasi stesse girando il sequel del docu film Unica. Tuttavia pare che la conduttrice stia preparando una seria tv sulla sua vita, in perfetto stile Ferragnez.

Arriva la serie di Ilary Blasi?

Sono stati mesi di grande successo gli ultimi per Ilary Blasi. Come ben sappiamo infatti lo scorso autunno la conduttrice ha rilasciato il suo docu film, Unica, nel quale per la prima volta ha raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. La presentatrice ha infatti svelato cosa sarebbe accaduto durante gli ultimi mesi di vita insieme al suo ormai ex marito, affrontando anche il capitolo dei tradimenti. Successivamente Ilary ha anche pubblicato il romanzo Che Stupida, dove ha fatto ulteriori rivelazione sulla rottura con l’ex Capitano della Roma.

In questi giorni nel mentre è emersa una notizia che ha immediatamente fatto discutere il web. Stando alle indiscrezioni infatti la Blasi starebbe attualmente girando l’atteso sequel di Unica. La conduttrice è stata avvistata a Ponza in compagnia di una troupe e a quel punto in rete è impazzato il gossip. Adesso però una nuova indiscrezione sembrerebbe fare chiarezza su questo nuovo progetto.

Come riporta Very Inutil People, che ha ricevuto una segnalazione anonima, pare che Ilary Blasi non stia affatto girando il sequel di Unica, bensì una serie tv sulla sua vita, in pieno stile Ferragnez. Stando a quanto si legge, la conduttrice in questo show potrebbe mostrarci da vicino i momenti più salienti e importanti della sua vita privata e di certo potrebbero non mancare importanti rivelazioni inedite.

Attualmente però non ci sono ancora conferme in merito alla serie tv della Blasi e di conseguenza i gossip vanno presi con le pinze. Nel mentre Ilary si prepara anche a tornare in tv. A breve infatti sulle reti Mediaset partirà la nuova edizione di Battiti Live, con al timone proprio la conduttrice.