Chi è Gianni Sperti: età, altezza, moglie, Uomini e Donne e Instagram

1 Chi è Gianni Sperti: età, altezza e moglie

Gianni Sperti nasce a Manduria, in Puglia, 12 aprile 1973. La sua età, dunque, è di 47 anni, mentre la sua altezza è pari a 175cm. Come è noto, il ballerino spesso è stato al centro del gossip e del pettegolezzo, per via della sua vita sentimentale. Sul finire degli anni ’90, infatti, l’artista fa la conoscenza di Paola Barale, quando entrambi lavoravano per Buona Domenica, storico programma di Canale 5.

Dopo aver iniziato una relazione d’amore, nel 1998 Gianni sposa la conduttrice, che diventa così sua moglie. La loro unione spesso è stata causa di dibattito, e diverse volte i due sono finiti sotto le luci mediatiche. Nel 2002, però, le cose cambiano, e Sperti e la Barale si separano ufficialmente, mettendo così fine alle loro nozze. Il divorzio tormentato ha fatto a lungo discutere, e lo stesso ballerino l’ha definito un grande fallimento.

Col passare del tempo, però, Gianni Sperti e la sua ex moglie Paola Barale hanno avuto modo di riallacciare i rapporti, e nonostante negli anni non siano mancate diverse frecciatine, ad oggi pare che i due non abbiano più tensioni tra loro. Nel mentre, spesso ci si è posto anche il problema dell’orientamento sessuale dell’opinionista. In molti, infatti, hanno insinuato che Gianni potesse essere gay, tuttavia via lui non ha mai confermato le voci, preferendo tenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

Solo pochi anni fa, nel 2017, come se non bastasse, Sperti ha anche conseguito la laurea in Economia Aziendale, presso l’Università La Sapienza di Roma. Il ballerino, dopo anni di lavoro nel mono dello spettacolo, si è dichiarato entusiasta di questo traguardo, raggiunto dopo diversi anni di studio.

Ma scopriamo adesso tutto sulla sua carriera e sull’arrivo a Uomini e Donne.