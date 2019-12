Chi è Marco Sentieri: età, canzoni, X Factor, Sanremo Giovani e Instagram

Tutte le news e curiosità su Marco Sentieri, cantante tra i finalisti di Sanremo Giovani 2019: l’età, le canzoni, la partecipazione a X Factor in Romania e dove seguirlo nel suo profilo Instagram.

Marco Sentieri età e carriera

Nato l’11 Giugno 1985 a Napoli, l’età di Marco Sentieri è di 34 anni. Ancora 16enne si è trasferito a Roma dove ha fondato la sua prima band, ‘Il Quarto Senso’. Con il quartetto ha vissuto tante emozioni, tra cui quella di riuscirsi a classificare ai primi posti del Sanremo rock giovani. Due anni dopo però ha lasciato il gruppo per intraprendere la carriera da solista.

Durante gli anni duemila ha avuto poi il piacere di maturare la sua arte grazie ad alcune importanti collaborazioni. Ha avuto il piacere di aprire i concerti di Clementino, dei Gemelli Diversi. E ancora di Rocco Hunt, Moreno, dei Neri per Caso, Gianni Nazzaro, Tony Tammaro e Mario Trevi.

Ma scopriamo altre curiosità circa la sua carriera tra canzoni e l’avventura di Marco Sentieri a X Factor…

Canzoni e X Factor

Marco Sentieri è reduce dalle vittorie di due Festival internazionali, con sede in Romania. Parliamo del “George Grigoriu” che si è tenuto il 20-21 e 22 maggio 2016 e “Dan Spataru” il 30 settembre, 1 e 2 ottobre dello stesso anno. Il tutto è stato condito dalla partecipazione ad X-Factor Romania, che vede l’arrivo del cantante il bootcamp nei 10 finalisti per categoria.

Successivamente nel Settembre 2015, Sentieri, ha sentito l’esigenza e voglia di cercare nuovi stimoli. Per questo ha lasciato la band con la quale ha collaborato per circa 10 anni e ha deciso di catapultarsi in un’avventura tutta nuova. Parliamo di un progetto che ha visto coinvolto anche l’amico e collega Paolo. I due hanno lavorato a nuove canzoni, con il quale nascono importanti collaborazioni.

Delle tante, per esempio, quella con i “Pilla”, Nicola ed Alessandro, che insieme a Paolo formeranno

i “Due Quarti” i musicisti di Marco Sentieri. Tutti insieme saranno poi coinvolti in circa 200 live tra locali e piazze del centro e sud Italia.

Nel 2016 Marco e la sua band hanno partecipato con l’inedito “LA NUOVA GENERAZIONE”, al contest

nazionale “TOUR MUSIC FEST” arrivando sesti, ad un passo dalle finali, tra migliaia di band. L’anno successivo hanno raggiunto le semifinali nazionali del “FESTIVAL SHOW”. Nonostante non abbiano poi superato lo step per la Finale, hanno comunque raggiunto un riscontro da parte del pubblico più che positivo.

Sempre nel 2017 il videoclip de “LA NUOVA GENERAZIONE” si posiziona tra i 5 social clip finalisti del concorso internazionale del cortometraggio “TULIPANI DI SETA NERA”. Due anni fa, invece, Marco Sentieri si è esibito in vari concerti live girando non solo tutta l’Italia, ma toccando anche Paesi come Germania, Svizzera e Romania. Tutto ciò gli ha permesso di riscuotere un buon successo mediatico, anche attraverso la potenza dei social. A fine 2018 Marco tra le tante canzoni scritte, ha anche composto l’inno per la propria squadra di calcio della città, ovvero l’Albanova, che verrà pubblicato a gennaio 2019.

L’estate scorsa ha pubblicato il singolo dal titolo “Avvolgimi” e ha tenuto tantissimi concerti live in tutta Italia.

Marco Sentieri a Sanremo Giovani 2019

Adesso per Marco Sentieri è arrivata l’occasione di Sanremo Giovani 2019. Dopo aver superato le semifinali nella trasmissione condotta da Marco Liorni su Rai 1, Italia sì. Il cantante si esibirà nel corso della finale, in diretta dal Casinò di Sanremo giovedì 19 dicembre in prima serata sempre su Rai 1.

In totale vedremo 10 i cantanti che si giocheranno 5 posti a disposizione per la 70° edizione Festival della Canzone Italiana. Saranno giudicati da una giuria capitanata Amadeus, che vedrà al suo fianco Carlo Conti, Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Pippo Baudo e Gigi D’Alessio (che sostituisce Paolo Bonolis).

Marco Sentieri porta sul palco “Billy Blu“, canzone che parla di bullismo, tematica molto calda in questo periodo. Il brano di Marco vede la firma prestigiosa del compianto autore scomparso a febbraio di quest’anno, Giampiero Artegiani.

Questo il video della canzone…

Billy Blu – esibizione Marco Sentieri a Italia Sì

Tra i partecipanti oltre Marco Sentieri ci saranno: Avincola, Eugenio in via di Gioia, Jefeo. Poi i Réclame, Shari, Fadi, Fasma, Leo Gassmann e Thomas. A loro si aggiungono i 2 vincitori di Area Sanremo e Tecla Insolia vincitrice di Sanremo Young.

Infine ecco dove seguire Marco su Instagram e social…

Dove seguire Marco Sentieri su Instagram

Attraverso una velocissima ricerca sul web è possibile trovare il profilo Instagram dove poter seguire Marco Sentieri. A sostenerlo, al momento, circa 2549 follower. Con i propri fan oltre a condividere la sua passione per la musica, ci sono anche attimi di vita privata insieme alla sua famiglia.

Altro account ufficiale dove poter sostenere Marco è presente su Facebook.

Entrambe le pagine sono gestite personalmente dal cantante.

Noi di Novella 2000 facciamo il nostro più sincero in bocca al lupo a Marco per questa avventura a Sanremo Giovani 2019.

