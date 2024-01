Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Gennaio 2024

Probabilmente siete curiosi di scoprire chi è Matteo, il nuovissimo campione de L’Eredità 2024 che ha conquistato gli spettatori. tutto sulla sua età, cognome e il profilo Instagram.

Chi è Matteo Lucioli de L’Eredità?

Negli ultimi giorni i fan del game show di Rai 1, quest’anno condotto da Marco Liorni, si sono accorti di un concorrente che si è guadagnato sempre più spazio arrivando fino alla “Ghigliottina“. Per tale ragione in molti si sono chiesti chi è Matteo, nuovo campione de L’Eredità 2024?

Diversi utenti sul web hanno cominciato a domandarsi quale fosse il suo cognome. Tramite una rapida ricerca abbiamo scoperto che si chiama Matteo Lucioli, ma non sappiamo nulla sua altezza o il suo peso. Tuttavia è il suo fisico ha fatto impazzire tutti quanti e il conduttore lo ha paragonato a Charles Leclerc.

Ma passiamo a ciò che vogliono veramente sapere i telespettatori. Tra le altre informazioni che possono interessare i suoi fan, infatti, possiamo parlare del profilo Instagram di Matteo. Apprendiamo che è originario di Ancona e poi possiamo vedere diverse foto con i suoi amici ma non con la sua famiglia. Di conseguenza non abbiamo informazioni sulla madre o il padre.

Per quanto riguarda il percorso di studi attualmente sta frequentando l’Università di Medicina e Chirurgia a Bologna. Quindi, nonostante non conosciamo la sua età esatta, possiamo dire che ha intorno ai 20 anni. Ha anche una grande passione per i viaggi e per il nuoto, infatti pare abbia gareggiato anche ai campionati regionali.

La notorietà, però, è arrivata grazie alla sua partecipazione a L’Eredità nel 2024…

Il percorso a L’Eredità 2024

Matteo è arrivato a L’Eredità a metà di gennaio del 2024 ed è riuscito più volte ad arrivare al “Triello“. Per tale ragione ha avuto l’occasione di tornare anche nelle puntate successive. Nella giornata del 16 gennaio 2024, però, si è distinto dagli altri concorrenti.

In questa giornata Matteo è riuscito a battere tutti i suoi sfidanti e ha raggiunto il gioco finale della “Ghigliottina“. Ma quanto ha vinto? Ha portato con sé 160mila euro, ma verso la fine li ha dimezzati fino a 20mila. Purtroppo ha sbagliato a indovinare e ha dovuto lasciare il bottino.

Gli utenti dei social, tuttavia, si sono mostrati al settimo cielo di scoprire chi ha vinto L’Eredità ieri. Questo perché sono rimasti affascinati dal concorrente che, ripetiamo ancora una volta, secondo Marco Liorni (e non solo) assomiglia in maniera evidente a Charles Leclerc.

Vedremo come se la caverà nei prossimi giorni Matteo a L’Eredità 2024 e quanto durerà il suo status di campione in carica.