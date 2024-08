Anna Luca Hamori è una pugile ungherese che partecipa alle Olimpiadi di Parigi 2024 ed è una delle sfidanti dell’atleta Imane Khelif. Ecco tutto quello che sappiamo sul suo conto, dall’età all’altezza passando anche per il profilo Instagram e la vita privata.

Chi è Anna Luca Hamori

Nome e Cognome: Anna Luca Hamori

Data di nascita: 12 marzo 2001

Luogo di nascita: Szombathely (Ungheria)

Età: 23 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 66 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: pugile

Fidanzato: Kreko Istvan

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @luca_hamori

Anna Luca Hamori età, altezza e biografia

Chi è la pugile ungherese Anna Luca Hamori, che gareggia alle Olimpiadi di Parigi nel 2024? Si tratta di un’atleta la cui data di nascita è il 12 marzo 2001, di conseguenza ha un’età pari a 23 anni. Il suo peso è di 66 chili e ha un’altezza pari a 1 metro e 75 centimetri.

Il suo fisico le permette di gareggiare in una ben specifica categoria nella quale rientra anche l’algerina Imane Khelif. Al momento purtroppo non abbiamo informazioni sui suoi genitori ma sappiamo che ha almeno un fratello più grande di lei.

Quest’ultimo, come riporta il sito sportskeeda.com l’ha fatta appassionare alla boxe: “Anche lui è un pugile, è il mio idolo“.

Oggi vive in Ungheria, più precisamente a Koszeg. Tra le curiosità possiamo citare quella in base alla quale possiede un gatto che si chiama Bigyo. Passiamo ora alla sua vita privata.

Vita privata

Parlando della vita privata di Anna Luca Hamori, dal punto di vista sentimentale, sappiamo che la pugile è fidanzata. Il suo fidanzato è il collega Kreko Istvan.

Sui social possiamo vedere alcune foto in cui si baciano e passano del tempo insieme.

Non sappiamo con esattezza quando hanno iniziato a frequentarsi, ma la foto più recente insieme al fidanzato risale al dicembre 2023.

Dove seguire Anna Luca Hamori: Instagram e social

Dove possiamo seguire Anna Luca Hamori sui social? Non sembra possedere alcun account su Twitter, ma ha sicuramente una pagina Facebook seguita da 5mila persone.

Non ha nemmeno un account TikTok ma la troviamo su Instagram. Qui pubblica alcune foto in compagnia del fidanzato oppure mentre si allena per i prossimi impegni sportivi.

Non mancano scatti con gli amici ma anche con il suo amato gatto Bigyo.

Carriera

La carriera nella boxe di Anna Luca Hamori ha inizio nel 2011, ovvero quando il fratello maggiore la fa appassionare di tale disciplina.

L’atleta si è distinta fin da subito per le sue grandi capacità e per tale ragione ha ottenuto il titolo di campionessa nazionale per ben undici volte.

Nel 2018 si classifica ai Giochi Olimpici Giovanili ma perde la medaglia di bronzo contro l’argentina Oriana Saputo. Nel 2022, invece, arriva alla finale dell’European U22 Championship ottenendo la medaglia d’argento dopo essersi battuta contro la tedesca Stefanie von Berge.

Anna Luca Hamori ha poi combattuta nel Campionato Mondiale venendo però eliminata nei primi turni. Quello stesso anno si è piazzata al terzo posto durante i Giochi Europei.

A chi si domanda invece quando combatte Anna Luca Hamori e qual è l’orario dell’incontro che la vede protagonista alle Olimpiadi, possiamo dare una risposta. La sfida è prevista sabato 3 agosto alle 17:22 contro la pugile algerina Imane. Questo risponde quindi anche alla domanda “chi è la prossima avversaria di Khelif?“.