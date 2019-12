Chi è Shari? Carriera, Tú Sí Que Vales, Sanremo Giovani e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Shari, dalla carriera, alla partecipazione a Tú Sí Que Vales, a Sanremo Giovani, a dove seguirla su Instagram.

Chi è Shari? Carriera e la partecipazione a Tú Sí Que Vales

Shari Noioso nasce nel 2002 a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Fin da bambina si avvicina al mondo della musica, capendo in tenera età di voler fare della sua passione un vero e proprio mestiere. Così, a soli 7 anni inizia a prendere lezioni di canto, mostrandosi determinata a vogliosa di apprendere. A poco a poco, la giovane artista inizia a suonare anche il pianoforte, e crescendo comincia anche a sperimentare la scrittura di alcuni pezzi, componendoli sia in italiano che in inglese.

Qualche anno dopo, arriva la prima vera grande opportunità per la carriera di Shari, quando decide di partecipare a Tú Sí Que Vales. Nel corso della partecipazione all’amatissimo programma di Canale 5 si esibisce in una versione piano e voce del brano The Sound of Silence, di Simon and Garfunkel. Qui conquista letteralmente il cuore dei giudici e del pubblico, ottenendo un successo straordinario, pur non riuscendo a vincere la trasmissione.

Dopo l’esperienza televisiva, Shari pubblica il suo primo singolo, Scream, che raggiunge un ottimo risultato. A quel punto la cantante viene notata da Il Volo, venendo scelta dai tre artisti per aprire ben otto tappe italiane del loro tour mondiale. Come se non bastasse solo qualche mese fa è uscito il primo EP ufficiale della sua carriera, e in seguito, lo scorso ottobre ha duettato con Benji e Fede in uno dei pezzi del nuovo album del duo. La vera svolta, però, arriva quando decide di partecipare a Sanremo Giovani, dove ottiene nuovamente un successo incredibile.

Shari a Sanremo Giovani

Dopo i traguardi raggiunti, Shari decide di mettersi nuovamente alla prova, e di dare una nuova svolta alla sua carriera. Così, la cantante decide di partecipare alle selezioni per Sanremo Giovani, dove cecherà di ottenere uno dei cinque posti disponibili per le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020. Qui si presenta col brano Stella, che ha conquistato il cuore del pubblico e dei giudici.

Così, dopo aver superato le fasi iniziali del concorso, Shari si è classificata tra i 10 finalisti di Sanremo Giovani, e giovedì 19 dicembre, in diretta su Rai 1, si contenderà la vittoria per poter accedere al Festival della canzone italiana il prossimo febbraio. Riuscirà la giovane artista ha realizzare il suo sogno e salire sul palco dell’Ariston?

Chi è Shari? Dove seguirla su Instagram

Tutti i fan di Shari, per restare in contatto e connessi con la cantante, possono seguirla tramite il suo account ufficiale Instagram, apprezzato già da oltre 43 mila followers. La giovane artista ama condividere alcuni momenti della sua vita privata e gli attimi più importanti della sua carriera, e senza dubbio non mancheranno aggiornamenti dall’esperienza a Sanremo Giovani.

