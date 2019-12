Chi è Thomas? Età, canzoni, Amici, Sanremo Giovani e Instagram

Tutte le news e curiosità su Thomas, tra i finalisti di Sanremo Giovani 2019: l’età, le canzoni, Amici e Instagram.

Thomas età e curiosità

Nato a Bassano del Grappa nel 2000, l’età di Thomas è di 19 anni. Fin da piccolo ha sempre coltivato la passione per la musica. Il suo idolo da sempre è Michael Jackson, d cui trae maggiore ispirazione. Grazie all’indimenticabile artista, il giovane ama alla follia cimentarsi sia il canto che nel ballo. In questi anni infatti, l’abbiamo visto portare in scena performance complete.

Tra le altre curiosità che non tutti sanno di lui, in passato il cantante ha a avuto un ruolo importante (quello di Simba) nel musical che ha tratto ispirazione al film d’animazione il Re Leone.

Da Amici a Sanremo Giovani 2019

Ancor prima di Amici nel 2017, abbiamo visto Thomas tra i partecipanti della quarta edizione di Io Canto, dove ha dato modo di mettere in luce tutto il suo talento. Poi, come dicevamo, dopo aver superato i casting, è riuscito ad ottenere un banco nella scuola più famosa d’Italia, arrivando al Serale.

Le sue canzoni e performance hanno conquistato il pubblico e nonostante si sia classificato sesto è riuscito ad firmare il suo primo contratto discografico che gli ha aperto così tantissime opportunità. Questo gli ha permesso di pubblicare il suo EP e scalare le classifiche, oltre ad aggiudicarsi il disco d’oro dopo soltanto due settimane dall’uscita. Il grande successo avuto gli ha dato modo di esibirsi nel palco prima dei Wind Music Awards, poi del Summer Festival.

Nel 2018, infine, è stato scelto per dalla 20th Century Fox per rappresentare l’Italia e registrare il video di supporto del film Bohemian Rhapsody, pellicola ispirata alla straordinaria carriera di Freddie Mercury.

Intanto ora per Thomas si è presentata la grandissima opportunità di Sanremo Giovani 2019, arrivando in finale. Il giovanissimo artista si esibirà in diretta dal Casinò di Sanremo giovedì 19 dicembre in prima serata sempre su Rai 1, con la sua canzone, Ne 80.

In tutto sono 10 i cantanti che si giocheranno 5 posti a disposizione per l’edizione numero 70° della manifestazione canora. A giudicarli Amadeus, insieme altri 5 personaggi del piccolo schermo come Carlo Conti, Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Pippo Baudo e Gigi D’Alessio (che sostituisce Paolo Bonolis).

Ecco l’esibizione di Thomas a Italia Sì...

Ne 80 – Thomas a Italia Sì presenta la sua canzone per Sanremo Giovani 2019

Tra i partecipanti oltre Thomas ci saranno: Marco Sentieri, Avincola, Eugenio in via di Gioia, Jefeo. E ancora i Réclame, Shari, Fadi, Fasma, Leo Gassmann. A questi verranno aggiunti i 2 vincitori di Area Sanremo e Tecla Insolia vincitrice invece di Sanremo Young.

Dove seguire Thomas su Instagram

Per gli amanti dei social che vogliono seguire Thomas su Instagram, è possibile farlo cliccando qui. Il cantante uscito dalla scuola dal talent di Maria De Filippi, vanta oltre 412mila follower.

È lui a gestire il proprio account ufficiale dove di tanto in tanto carica foto e video che lo ritraggono protagonista da solo o in compagnia di alcuni amici, come ad esempio Sebastian Melo Taveira, anche lui grande ex della trasmissione di Canale 5.

A Thomas facciamo il nostro miglior in bocca al lupo per Sanremo Giovani 2019 e il proseguo della sua carriera.

