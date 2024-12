La puntata di questa sera ha decretato i finalisti della gara ma chi è stato eliminato a Ballando con le stelle nella semifinale del 14 dicembre 2024? Scopriamolo insieme.

Eliminati e finalisti a Ballando con le stelle

Tanti gli avvenimenti che si sono susseguiti durante la puntata di stasera. L’appuntamento si è aperto con la presentazione da parte della conduttrice della giuria, ma il pubblico ha notato un’assenza importante: quella di Guillermo Mariotto. In un secondo momento è poi tornato?

Lo abbiamo scoperto solo in un secondo momento perché la serata è proseguita con le esibizioni di ‘ballando on the road‘ e infine hanno avuto le sfide classiche dei concorrenti ancora in gara. Quindi, chi è stato eliminato nella seconda semifinale di Ballando con le stelle il 14 dicembre 2024 e chi sono i finalisti?

La classifica parziale

Alla fine della puntata è stata mostrata la classifica che comprendeva anche il tesoretto dato da Alberto Matano e poi da Rossella Erra. Il primo ha scelto Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, e anche la seconda ha optato per loro.

La classifica definitiva di Ballando con le stelle

Dunque, chi sono gli eliminati e i finalisti decretati durante la seconda semifinale di Ballando con le stelle il 14 dicembre 2024? A passare in finale solo Federica Pellegrini, Federica Nargi, Anna Lou Castoldi e Bianca Guaccero. Le altre tre coppie rimaste si sono sfidate nello spareggio e a dover uscire sono stati