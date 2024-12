Federica Pellegrini, nella semifinale di questa sera a Ballando con le stelle, ha dato il tutto e per tutto lasciando a bocca aperta la giuria. Ecco il video.

La performance di Federica Pellegrini a Ballando

Federica Pellegrini è partita molto in sordina durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle. La nuotatrice, infatti, non ha sempre convinto la giuria e per tale ragione ha spesso ricevuto delle critiche da parte della giuria. Tuttavia, le cose pare che stiano cambiando e il punto di svolta pare sia stata proprio la puntata andata in onda questa sera.

Tutti i giurati le hanno fatto i complimenti e qualcuno ha anche affermato che si meriterebbe la finale. Questo perché il suo cambiamento è la vera essenza del programma. Selvaggia Lucarelli ha detto, per esempio:

“Questa è la terza volta che mi commuove una coppia a Ballando. Questa è la prima vedo un concorrente che sembra il peggiore dell’edizione e poi diventa uno dei potenziali vincitori. Raramente ho visto un capovolgimento della storia così clamoroso.

Forse è la prima volta. Devo dire che di te si dicono tante cose, abbiamo lodato il tuo rigore e la tua disciplina. Stasera ho visto proprio il guizzo e la tua follia, quella di chi si butta e rischia fino alla fine. Avete un’ambizione… E siete due delle mie persone preferite al mondo”.

Semplicemente il glow up che ha avuto Federica Pellegrini dalla prima puntatata ad oggi, meritava un ballerino che la seguisse in questo modo sin da subito, ma non tutti sono pronti ad affrontare questo discorso

Insomma, un successo clamoroso anche tra il pubblico che ha fatto una standing ovation a Federica Pellegrini e al suo ballerino. Qui sopra vi lasciamo il video. Voi che cosa ne pensate? A voi è piaciuta e saranno loro a trionfare alla finale?