Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dello show condotto da Milly Carlucci su Rai 1 e, nello stesso momento, è stata trasmessa anche la finale del talent di Canale 5 con Maria De Filippi. Ma chi ha vinto gli ascolti TV di sabato 16 novembre 2024 tra Ballando con le stelle e Tu si que vales?

Gli ascolti TV di Ballando con le stelle e Tu si que vales

Il pubblico italiano, così come accaduto da diversi sabato a questa parte, si è dovuto dividere tra Rai 1 e Canale 5 per scegliere il programma da seguire. Milly Carlucci ha continuato la corsa della sua trasmissione danzante, mentre su Canale 5 Maria De Filippi ha giudicato i concorrenti per poi far divertire tutti con l’imitazione di Gaia sulle note di Sesso e samba.

Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti TV il 16 novembre 2024 tra Tu si que vales e Ballando con le stelle? A raccogliere tale informazione ci ha pensato anche Davide Maggio, che ha riportato tutti i dati della serata.

Partiamo con i numeri della trasmissione danzante della Carlucci che ha segnato, dalle 20;43 alle 21:10, 3.689.000 spettatori e il 19.4% di share. Dalle 21:14 alle 01:28, invece, ha guadagnato 3.393.000 telespettatori e il 24.8% di share.

Nella stessa fascia orario, più o meno, il pubblico di Canale 5 ha potuto gustarsi Tu si que vales con la sua finale. Il talent ha guadagnato 3.378.000 spettatori e il 24.7% di share dalle 21:16 alle 00:25 circa.

Quindi, chi ha vinto la sfida degli ascolti TV tra Tu si que vales e Ballando con le stelle sabato 16 novembre 2024? Anche se di molto poco, perché è stato un testa a testa da come possiamo vedere, la vittoria è andata a Milly Carlucci. Con solo 15mila spettatori in più, infatti, ha portato a casa la serata mentre il programma rivale è calato leggermente rispetto alla scorsa settimana.