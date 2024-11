Ieri sera a Tu si que vales, il pubblico ha potuto assistere a una finale nella finale. I giudici si sono scontrati di nuovo in una battaglia di lip-sync e Maria De Filippi e Rudy Zerbi hanno imitato Gaia e Tony Effe sulle note di Sesso e samba.

L’imitazione di Maria De Filippi a Tu si que vales

Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Tu si que vales,, più precisamente la finale che ha visto come vincitore il mago delle ombre cinesi Matteo Fraziano. La serata è stata molto divertente e tutti si sono lasciati coinvolgere dallo spirito comico del programma.

I giudici, inoltre, si sono sfidati in un’ultima battaglia di lip-sync. A iniziare la gara è stata Luciana Littizzetto con un medley dei maggiori successi di Loredana Bertè, a seguire Gerry Scotti con un brano di Vasco Rossi. Sabrina Ferilli, invece, ha scelto alcune canzoni di Renato Zero, mentre Maria De Filippi e Rudy Zerbi hanno imitato Gaia e Tony Effe con Sesso e samba,

A vincere la sfida è stata Sabrina Ferilli, ma tra i momenti più noti dell’ultima puntata di Tu si que vales c’è l’ingresso della vera Gaia in studio. L’ex vincitrice di Amici, infatti, è entrata in studio durante la divertentissima esibizione di Maria e Rudy. La conduttrice, come vediamo dal video qui sotto, le è andata incontro per accoglierla vestita come lei nel video ufficiale del brano.

GAIA CHE SPUNTA DURANTE L’ESIBIZIONE DI RUDY E MARIA😭😭#tusiquevales pic.twitter.com/DQ05Ebp5hL — alessandra (@vitaparanoiiaa) November 16, 2024

Tutti insieme si sono messi a cantare tra gli applausi e le risate del pubblico. Per poter recuperare la puntata dovrete accedere a Mediaset Infinity perché anche per quest’anno Tu si que vales ha salutato il pubblico. Lo show di Canale 5 tornerà sicuramente il prossimo anno e siamo certi che mancherà a tutti i fan. Voi avete visto la finale e vi è piaciuta?