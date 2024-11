In queste ore a diventare virale sui social è stato un video in cui si sentono gli autori del Grande Fratello ridere di Maria Vittoria. La gaffe involontaria fa sorridere il web.

La gaffe degli autori del Grande Fratello

Sono trascorsi due mesi da quando è partita la nuova edizione del Grande Fratello e in questo periodo il pubblico ha seguito attentamente quello che è accaduto all’interno della casa. In queste prima settimane di gioco, come sappiamo, numerose sono state le dinamiche che sono nate, alcune delle quali hanno diviso il web. Martedì sera nel mentre andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del reality show, durante la quale ne vedremo di belle. Con ogni probabilità si parlerà infatti di Tommaso Franchi, che potrebbe rischiare un provvedimento per aver riportato ai concorrenti notizie dal mondo esterno, e anche di Lorenzo Spolverato, che in queste ore è finito al centro di una polemica per via di alcune gravi dichiarazioni contro Javier Martinez.

LEGGI ANCHE: Helena Prestes e Lorenzo avrebbero avuto un flirt prima del GF

In attesa di scoprire cosa accadrà, ieri sera qualcosa ha fatto sorridere il web. La produzione ha infatti concesso agli inquilini di organizzare una serata karaoke. Durante la festa però gli autori hanno commesso una piccola gaffe che ovviamente non è passata inosservata e che ha fatto divertire gli utenti.

Durante una delle esibizioni dei concorrenti, la produzione del Grande Fratello ha acceso per sbaglio i microfoni. A quel punto si sono sentiti chiaramente alcuni degli autori ridere di Maria Vittoria Minghetti. Non è chiaro tuttavia a cosa si stessero riferendo gli addetti ai lavori al programma. Il momento però ha fatto sorridere il web e in breve il video del momento ha iniziato a fare il giro dei social.

mi sento malissimo il confessionale che percula maria vanessa che cazzo succede pic.twitter.com/GSykUR8yZ0 — 💥 (@maiunajoia_) November 16, 2024

Il pubblico intanto sta già attendendo con ansia la prossima puntata della trasmissione. Vi ricordiamo dunque l’appuntamento a martedì 19 novembre, come sempre alle 21.30.