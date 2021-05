Nella puntata di ieri sera a Chi l’ha visto, dopo aver ascoltato le testimonianze, da verificare, di una fonte misteriosa, Federica Sciarelli è passata alla lettera anonima su Denise Pipitone. Questa era giunta alla redazione giorni prima e pare che fosse da parte della stessa persona che ha scritto anche all’avvocato Giacomo Frazzitta. Ecco, quindi, le sue dichiarazioni come riporta anche il sito Biccy:

Questa è una puntata molto importante. Vi dico subito che ci è arrivata una lettera anonima come all’avvocato Frazzitta. Sono ben tre pagine dense di informazioni. C’è una persona che ci scrive che ha paura ed è spaventata da 17 anni. Ha detto: “nonostante la paura ho deciso di scrivere”. Che cosa dice questo nomino, che cosa racconta in questa lettera, cosa e chi ha visto? Ha spiegato di aver visto la piccola Denise.

Nella lettera anonima che parla di Denise Pipitone, quindi, il mittente spiegherebbe con chi ha visto la bambina in macchina e ne farebbe anche il nome:

L’anonimo in pratica scrive più volte di aver visto Denise. Ma soprattutto dice con chi ha visto la piccola, cioè in macchina con una persona e fa il nome. Questa persona dice di aver visto una scena molto importante e la descrive. […]

Ovviamente quella che ho in mano è una copia dell’originale. La lettera infatti è già in mano alla procura per tutti gli accertamenti. Dovrebbe essere più o meno la stessa che è arrivata giorni fa a Giacomo Frazzitta. Infatti noi e lui ci siamo scambiati delle informazioni e sembrano combaciare. Piera Maggio a questo anonimo ha chiesto di fare un passo in più e lo chiediamo anche noi.