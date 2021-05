Nella puntata di ieri sera di Chi l’ha visto abbiamo visto diverse esclusive da parte di Federica Sciarelli per quanto riguarda il caso di Denise Pipitone. Un uomo misterioso, infatti, ha deciso di farsi vanti rivelando di aver conosciuto bene Claudio Corona, il fratello di Anna la quale è l’ex moglie di Piero Polizzi, il padre della bambina. Ecco le parole della conduttrice:

Ecco, quindi, le dichiarazioni complete dell’uomo misterioso su quelle che potrebbero diventare importanti informazioni sul caso Denise Pipitone. Ecco le sue parole:

Ce ne sono state diverse di retate. La maggior parte delle volte venivano fatte in queste discoteche. O perché c’erano delle risse o perché i poliziotti in borghese vedevano dei movimenti di droga che girava tanto e avvisavano i colleghi. La maggior parte delle volte, in un modo o in un altro, lui insieme alle persone con cui era, compreso me, ci faceva alzare e andavamo via sempre prima che entrasse la polizia. Noi uscivamo ed entrava la polizia.