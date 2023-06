Chi sono i The Borderline? Età e Instagram

NEWS

Andiamo a scoprire chi sono gli youtuber italiani chiamati The Borderline, i quali sono saliti alla cronaca nel giugno del 2023 per aver causato un incidente in cui ha perso la vita un bambino di cinque anni. Tutto su età, carriera, vita privata e Instagram.

Chi sono i The Borderline

Nome e Cognome: Matteo Di Pietro, Vito Loiacono, Alessio Ciaffaroni, Giulia Giannandrea e Leonardo Golinelli

Data di nascita: tra il 2000 e il 2003

Luogo di Nascita: Roma

Età: tra i 20 e i 23 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: youtuber e influencer

Fidanzati: informazione non disponibile

Figli: i The Borderline non hanno figli

Tatuaggi: Non hanno tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @theborderline.yt

The Borderline età e biografia

Chi sono i 5 youtuber chiamati The Borderline? Loro si chiamano Matteo Di Pietro, Vito Loiacono, Alessio Ciaffaroni, Giulia Giannandrea e Leonardo Golinelli.

La data di nascita è compresa tra il 2000 e il 2003, di conseguenza l’età varia tra i 20 e i 23 anni. Non sappiamo nulla in merito all’altezza e al peso.

La loro amicizia è nata tra i banchi di scuola di un liceo romano e nell’estate del 2023 sono saliti alla cronaca a causa di un grave incidente in cui ha perso la vita un bambino di cinque anni.

Vita privata

Non sappiamo praticamente nulla sulla vita privata dei The Borderline e non abbiamo idea se siano fidanzati oppure no.

Tutto quello di cui siamo a conoscenza lo possiamo estrarre dalle notizie di cronaca nera in merito all’incidente che hanno causato con la Lamborghini che guidavano.

Scopriamone di più…

Il grave incidente dei The Borderline

Che incidente hanno fatto i The Borderline? L’incidente causato dallo scontro tra la Lamborghini e la Smart ForFour è avvenuto nel mese di giugno 2023. Alla guida della prima vettura c’erano gli youtuber, ovvero Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Giulia Giannandrea e Leonardo Golinelli.

Gli autori di filmati estremi stavano registrando un video dal titolo “Vivere 50 ore in una Lamborghini“, il quale è costato la vita al piccolo Manuel di soli 5 anni.

L’indicente è avvenuto a Casal Palocco tra Via Archelao di Mileto e Via di Macchia Saponata. A bordo della Smart, oltre a Manuel, anche la madre e la sorellina di 4 anni. La mamma era andata a prenderli all’asilo e stavano tornando a casa.

Chi guidava la Lamborghini dei The Borderline? A quanto afferma anche RomaToday, alla guida della Lamborghini si trovava Matteo Di Pietro, il quale è indagato per omicidio stradale ed è risultato positivo al test anti-droga.

La situazione è aggravata dall’uso di cannabinoidi, ma per il momento non ci sono stati arrestati perché la positività non era alta e la droga la potrebbe aver consumata nei giorni precedenti.

Stando alle parole dei testimoni sul posto, come riporta sempre RomaToday, i The Borderline avrebbero continuato a registrare il video anche dopo l’incidente:

“Filmavano e il bimbo era morto. Siamo distrutti, questa macchina sfrecciava da giorni. Andavano fermati. Questa macchina sfrecciava da giorni.

Mi è rimasta impressa perché era molto bella come auto, ma dentro di me, vedendo alla velocità in cui andava, ho pensato: questi se prendono qualcuno lo uccidono”.

Dove seguire i The Borderline: Instagram e social

Dove seguire sui social i The Borderline? I cinque ragazzi sono presenti su Internet tramite il loro canale YouTube Qui vari video tra cui compilation sul nascondino o sulla sopravvivenza.

Ma anche su Instagram. Quest’ultimo è un profilo privato e bisognerà attendere la loro approvazione.

Non manca la pagine su TikTok, social nel quale contano quasi 300mila follower. Infine, citiamo Twitter sul quale non sembrano aver alcun account.

Carriera

La carriera dei The Borderline comincia, almeno su YouTube, il 25 settembre 2020. In quella data, infatti, si iscrivono al social. Il primo video sulla piattaforma lo caricano qualche mese più tardi, a dicembre, e consisteva nel regale mille euro ai senzatetto.

Nella descrizione del canale si legge:

“Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi! Tutto quello che facciamo si basa su di voi, più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento.

Ogni singolo euro guadagnato su YouTube verrà speso per portare a voi nuovi video! Obbiettivo finale? Regalare a qualcuno di voi 1.000.000 Euro (Probabilmente non accadrà mai, ma è il nostro obbiettivo).

La nostra fonte di ispirazione è il grande MrBeast che in America ha costruito un impero attraverso questo tipo di video, ispirandoci a lui porteremo per la prima volta in Italia contenuti simili, che potranno essere portati avanti solo attraverso il vostro grande supporto”.

Di lì a poco diventano molto noti e aprono anche profili su Instagram e TikTok. Ma quanto guadagnano i The Borderline? Stando a quanto riporta anche FanPage, pare che grazie loro video, al 2022, abbiano un fatturato di 188.333 euro. Per le collaborazioni con i brand, invece, gli utili sarebbero stati sui 46.000 euro.