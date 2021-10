1 Le parole di Chiara Biasi dopo il furto da 100 mila Euro

Nella giornata di ieri Repubblica ha dato la notizia del furto da ben 100 mila Euro subito da Chiara Biasi nel suo appartamento. Oggi l’influencer ha deciso di rompere il silenzio e parlarne per la prima volta sui social, anche se avrebbe fatto volentieri a meno di questo, ma si è sentita in dovere di intervenire. Ecco le sue parole:

“Dal momento che sono già trapelate le notizie riguardo il furto che ho subito presso la mia abitazione, mi trovo costretta, nonostante non avessi voglia, a scrivere questo messaggio per ringraziarvi innanzitutto per la grande solidarietà ricevuta”.

Così ha esordito Chiara Biasi nel suo account ufficiale di Instagram, nel lungo messaggio pubblicato in queste ore:

“Mi sento avvilita, delusa e ancora molto traumatizzata. Sono una donna autonoma, indipendente, forte e che vive sola per scelta. Ma nonostante ciò, la sensazione che ho provato quando ho aperto la porta di casa quella notte non la auguro davvero a nessuno. Perché l’idea che avrei potuto trovarmi con quelle ‘persone’ davanti mi rabbrividisce da quando ho ripreso coscienza. Si sono portati via un pezzo della mia vita intera, dal giorno zero a quella notte, ricordi a cui tenevo morbosamente. Non tanto per il valore economico quanto appunto per il valore sentimentale, per quello che io attribuivo ad ognuna delle mie cose. La mia famiglia, i miei traguardi di lavoro negli anni, i miei amori, i miei viaggi, la mia infanzia”.

Si legge nel post pubblicato da Chiara Biasi, che ha continuato:

“Lavoro da quando avevo 19 anni. E tutto ciò che ero riuscita a conquistarmi mi rendeva felice. Non per mostrare e dimostrare qualcosa a qualcuno, bensì perché ce l’avevo fatta da sola. Purtroppo sono cose che possono capitare a chiunque. E non sono qui a scrivervi per fare la vittima, non è da me e non l’ho mai fatto nella mia vita. Ma per dirvi che il mio unico pensiero ora è su questo, e la mia assenza è dovuta solo al mio dolore”.

Continua per leggere la seconda parte del lungo messaggio scritto da Chiara Biasi…