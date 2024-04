NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Aprile 2024

Chiara Ferragni

Dopo lo scandalo del pandoro gate che l’ha coinvolta, pare che Chiara Ferragni stia avendo problemi anche con i capi del suo brand. Gli abiti infatti sarebbero venduti a prezzi stracciati negli outlet.

Ancora problemi per Chiara Ferragni

Non c’è pace per Chiara Ferragni. In questi mesi infatti l’imprenditrice digitale ha dovuto affrontare non solo una serie di problemi professionali, a seguito dello scandalo del pandoro gate, ma anche una profonda crisi con suo marito Fedez. Attualmente dunque l’influencer sta cercando poco a poco di riprendere in mano la sua vita, tuttavia pare che i problemi per lei non siano ancora finiti. Stando a quanto riporta La Repubblica infatti, sembrerebbe che i vestiti del brand della Ferragni siano venduti a prezzi super stracciati negli outlet, al punto da arrivare anche al 60% in meno.

Pare che il prezzo di una t-shirt oversize sia di soli 29 euro. Mentre una maglietta a coste può arrivare a 39 euro. Il prezzo per gli abitini sarebbe invece di 59 euro. Tuttavia se si dà uno sguardo al sito ufficiale del brand, nonostante attualmente ci siano i saldi, per gli stessi prodotti il costo va dai 135 ai 141 euro. Ma non è finita qui.

Come in molti ben sapranno, solo qualche mese fa Chiara Ferragni ha aperto un negozio in centro a Roma, che si trova in via del Babuino. Tuttavia, stando a quanto si mormora, lo store potrebbe presto venire chiuso. C’è anche chi parla invece di una riduzione del personale e stando alle indiscrezioni i dipendenti sarebbero stati già messi a conoscenza di tali ipotesi.

Ovviamente in questo caso si parla di voci di corridoio e non sappiamo in realtà quali decisioni prenderà in merito la Ferragni. Ciò che è certo è che al momento l’imprenditrice sta valutando attentamente le sue prossime mosse per limitare ogni possibile danno.