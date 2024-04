NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Aprile 2024

In questi giorni è giunta notizia che il tiktoker Amine Hafsa è stato arrestato a Roma durante un blitz antidroga messo a segno a Tor Bella Monaca.

Amine Hafsa è stato arrestato

Al giorno d’oggi grazie a TikTok sono numerosi i giovani che raggiungono la notorietà con i contenuti pubblicati sul noto social. Ed è anche quello che è accaduto ad Amine Hafsa che negli ultimi mesi è diventato celebre ai più, al punto da aver raggiunto quasi i 200 mila follower. Tuttavia negli ultimi giorni il giovane influencer è finito anche al centro della cronaca, dopo essere stato arrestato a Roma durante un blitz antidroga. Stando a quanto riporta Il Messaggero, pare che le forze dell’ordine nella mattina del 3 aprile abbiano fermato un gruppo di persone a Tor Bella Monaca, uno dei quartieri più difficili della Capitale.

Tra essi c’era anche Amine Hafsa, che stando a quanto si legge già da diverso tempo era finito nel mirino dei poliziotti. Secondo la nota testata, il giovane 20enne italo tunisino dopo essersi accorto dell’arrivo della Polizia avrebbe cercato di disfarsi della droga, per poi fuggire. Ciò nonostante il tiktoker è stato fermato dagli agenti e sempre stando a quanto riportato si sarebbe rivolto loro affermando:

“Faccio il TikToker, ho più di 200 mila follower”.

Sempre stando a quanto si legge, pare che i poliziotti abbiano trovato addosso ad Amine Hafsa 1.000 euro in contanti. Attualmente il tiktoker sarebbe dunque indagato per detenzione e spaccio di droga. Ma chi è il giovane influencer che in questi mesi è diventato noto sui social?

Chi è Amine, tiktoker da 200 mila follower

Il vero nome del giovane tiktoker è Amin Mohamed Hafsa, tuttavia sui social è conosciuto anche come Amine o Hafsus 21.

Oltre a lavorare come tiktoker, Amine è anche attivo nel mondo della musica trap. A oggi il suo profilo TikTok vanta più di 181 mila follower.

Proprio come i suoi colleghi, nelle sue canzoni il trapper parla di violenza, droga, sesso e di una vita sempre “al limite”.

Attualmente Amine è stato fermato dalla Polizia e oltre al tiktoker sono stati arrestati altri 4 spacciatori, tutti noti alle forze dell’ordine.