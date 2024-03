Gossip

Vincenzo Chianese | 27 Marzo 2024

Chiara Ferragni

A seguito dell’allontanamento da Fedez, Chiara Ferragni ha deciso di sostituire la fede di matrimonio con un anello pantera dal prezzo esorbitante.

Il nuovo anello di Chiara Ferragni

Non è un periodo facile questo per Chiara Ferragni. Da qualche settimana a questa parte infatti l’imprenditrice digitale sta affrontando una lunga e dolorosa separazione da Fedez e in questi giorni se ne se sono dette di ogni sulla coppia. I diretti interessati nel mentre, pur avendo confermato la crisi, non sono mai entrati nei dettagli e ancora oggi non sappiamo cosa sia accaduto in realtà tra loro. Nel frattempo nelle ultime ore il rapper ha fatto sapere di aver trovato una nuova casa e ha così iniziato il trasferimento.

La Ferragni invece è partita con i suoi figli Leone e Vittoria per Dubai, dove insieme al resto della sua famiglia trascorrerà la Pasqua. Pare dunque che i due siano sempre più distanti e adesso un nuovo gesto dell’imprenditrice digitale ha attirato l’attenzione del web. Chiara infatti sembrerebbe aver deciso di sostituire la sua fede di matrimonio con un vistoso anello a forma di pantera, che non è sfuggito agli occhi del web. Il gioiello è apparso in una delle ultime foto postate dall’influencer e ha ovviamente attirato l’attenzione.

Ma quanto costa l’anello pantera che Chiara Ferragni ha scelto per sostituire la sua fede? Reggetevi forte perché il prezzo vi farà girare la testa. Si tratta di un prezioso in oro bianco firmato Cartier, decorato con 4 smeraldi e 298 diamanti taglio brillante da 1,82 carati che sul sito del brand viene venduto alla cifra di 83.500 euro.

Ovviamente l’anello scelto da Chiara sta già facendo discutere e per i più rappresenterebbe la fine ufficiale del matrimonio con Fedez. Ciò nonostante sono ancora in molti che sperano in un ritorno di fiamma e noi tutti ci auguriamo che presto possano arrivare liete notizie.