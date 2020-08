Chiara Ferragni asfalta un’omofoba e parla dell’educazione di Leone

1 Sui social Chiara Ferragni asfalta un’omofoba e in seguito parla dell’educazione di suo figlio Leone. Ecco cosa è accaduto e la parole della blogger

Da sempre, come in molti sapranno, Chiara Ferragni scende in prima linea per i diritti del mondo LGBTQ. La nota ed amata influencer infatti non è mai rimasta in silenzio davanti ad episodi di omofobia e in più occasioni ha espresso il suo pensiero sull’argomento. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione mediatica e che ha coinvolto proprio la blogger, che si sta godendo gli ultimi istanti di relax in Sardegna. Chiara è stata infatti costretta ad intervenire sui social per mettere a tacere le parole di un’omofoba e il suo commento in breve è diventato virale. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutto quello che è accaduto.

Tutto è iniziato quando la pagina Instagram di Trash Italiano ha condiviso un video di Morena Amore, nel quale la youtuber si schiera apertamente contro l’omosessualità. Come se non bastasse la blogger ha affermato che secondo lei i bambini dovrebbero essere educati con una mentalità secondo la quale l’unico amore possibile è quello tra un uomo e una donna. A quel punto decine di volti dello spettacolo, tra cui la stessa Chiara Ferragni, che si è definita senza parole, si sono letteralmente indignati per le dichiarazioni della youtuber. Tuttavia a replicare al commento della moglie di Fedez è stata un’altra utente, che rispondendo alle dichiarazioni dell’imprenditrice digitale ha aggiunto:

“Vorrò vedere quando tuo figlio guardando questi cartoni si girerà verso di te e ti chiederà ‘mamma perché si baciano?'”.

A quel punto Chiara Ferragni replicando prontamente ha asfaltato l’omofoba, parlando anche dell’educazione da dare a suo figlio Leone. Queste le bellissime parole della blogger:

“Dirò semplicemente che sono due persone che si amano. È tanto difficile? Certi commenti mi inorridiscono”.

Ancora una volta Chiara Ferragni ha dimostrato non solo una forte sensibilità verso la tematica LGBTQ, ma anche una grande intelligenza per quanto riguarda l’educazione da dare a suo figlio Leone. Nel mentre qualche giorno fa la blogger ha fatto nuovamente discutere per via di una presunta gravidanza, che tuttavia non ha trovato conferme. Rivediamo quello che è accaduto.