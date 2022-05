1 Dua Lipa, Chiara Ferragni non era al concerto

Dua Lipa è in Italia e ha tenuto un concerto al Mediolanum Forum di Assago a Milano (QUI per alcune foto). È, infatti, in tour con il suo “Future Nostalgia” e ha fatto scatenare tutto il pubblico con uno spettacolo da perdere il fiato. A fare il tifo per lei ci sono stati diversi ospiti d’eccezione, come per esempio Donatella Versace ma anche cantanti e modelle di fama anche internazionale. All’appello, però, mancava qualcuno. Stiamo parlando di Fedez e Chiara Ferragni.

La popstar è amica dell’influencer. Vi ricorderete, per esempio, il video dello scorso anno in cui Leone, il figlio dei Ferragnez, vedendo la cantante in TV aveva detto: “Lei è l’amica della mamma“. Un momento divertente e tenerissimo che è stato subito ri-condiviso su Instagram anche da Dua Lipa stessa. Ma perché Chiara non è andata al concerto? La risposta è molto semplice e non c’entrano i litigi. Era semplicemente impegnata con un altro evento organizzato dal brand About You.

Tra un progetto e l’altro, intanto, Chiara Ferragni, si sta preparando a dare il benvenuto nel mondo al suo primo nipotino. Francesca, la sorella, è in dolce attesa e presto diventerà mamma. Nel baby shower organizzato dalla famiglia, Chiara potrebbe aver fatto uno spoiler del nome:

“Ciao sorellina, non sai quanta emozione nel pensare che tra pochissimo diventerai anche tu una mamma. Sei stata la mia prima amica e confidente, quella con cui ho provato qualsiasi esperienza. Ogni volta che penso a te mi vengono in mente i tuoi occhini sorridenti pronti a seguirmi in ogni mia avventura. A darmi conforto e a farmi sentire la tua sorella grande e saggia. E per questo speciale per te.

Per me sei e sarai sempre la piccola Franci, un’eterna bambina geniale e pensarti mamma mi sembra ancora stranissimo. Anche se so che sarai splendida in questo nuovo ruolo come solo tu sai fare. Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un sapore e un significato nuovo. Vi auguro di farlo sempre insieme, emozionandovi per questa nova e bellissima fase della vostra vita. Per qualsiasi consiglio la tua sorellona è qui e lo sarà sempre. Ti voglio bene“.

Che cosa fa Fedez nel frattempo? Continua…