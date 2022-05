1 L’errore di Chiara Ferragni

Nella giornata di ieri, Chiara Ferragni e Valentina hanno organizzato una festa per il bambino della sorella Francesca. Per lei si tratta del primo figlio e le due le hanno fatto una gradita sorpresa, ovvero un baby shower. Si tratta di un evento durante il quale parenti e amici si riuniscono per celebrare l’arrivo di una nuova vita nel mondo tra cibo e divertenti giochi. Per l’occasione, inoltre, Chiara ha anche fatto un discorso che possiamo sentire nel video qui sotto:

“Ciao sorellina, non sai quanta emozione nel pensare che tra pochissimo diventerai anche tu una mamma. Sei stata la mia prima amica e confidente, quella con cui ho provato qualsiasi esperienza. Ogni volta che penso a te mi vengono in mente i tuoi occhini sorridenti pronti a seguirmi in ogni mia avventura. A darmi conforto e a farmi sentire la tua sorella grande e saggia. E per questo speciale per te.

Per me sei e sarai sempre la piccola Franci, un’eterna bambina geniale e pensarti mamma mi sembra ancora stranissimo. Anche se so che sarai splendida in questo nuovo ruolo come solo tu sai fare. Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un sapore e un significato nuovo. Vi auguro di farlo sempre insieme, emozionandovi per questa nova e bellissima fase della vostra vita. Per qualsiasi consiglio la tua sorellona è qui e lo sarà sempre. Ti voglio bene“.

In molti su TikTok e non solo si sono accorti che Chiara Ferragni avrebbe spoilerato il nome del figlio di Francesca. Ha fatto il nome “Edo“, quindi possiamo presumere che si chiamerà Edoardo. In realtà già qualche tempo fa anche Riccardo aveva accennato il nome. Le notizie non finiscono qui…