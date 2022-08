1 Chiara Ferragni svela un retroscena su Fedez

In questi giorni Chiara Ferragni sta raccontando diversi dettagli sulla sua vita privata. Dopo aver ammesso perché ha scelto Leone e Vittoria come nomi per i suoi figli, e dopo aver svelato cosa ha pensato la prima volta che ha visto Fedez, in queste ore l’influencer ha anche raccontato come ha conosciuto il cantante. I due si erano incontrati per la prima volta nel 2015, quando entrambi erano ancora fidanzati con altre persone. Pur trovandosi in sintonia fin dal primo momento, la scintilla è scattata solo qualche mese dopo. Nel 2016 infatti Federico ha pubblicato la sua hit “Vorrei Ma Non Posto”, in collaborazione con J-Ax, dove menzionava proprio il nome della Ferragni.

In queste ore così Chiara ha svelato cosa è accaduto in seguito, e ha parlato della prima conversazione avuta con Fedez. Questo il suo racconto sui social:

“Dopo aver ascoltato la canzone penso che era stato carino a menzionarmi, ma non so perché non gli ho proprio scritto. Non mi è proprio passato per la mente, forse perché avevo un po’ i miei ca**i. Nemmeno lui mi ha scritto. A luglio 2016 torno in Italia per lavoro e per fare delle vacanze con la mia famiglia e sento ‘Vorrei Ma Non Posto’ dappertutto. Ovunque andavo sentivo sempre questa canzone e sentivo sempre il mio nome e mi faceva super ridere. Così una sera, quando ancora non c’erano le Instagram Stories, c’era Snapchat, stavo tornando da una cena con la mie sorelle, c’era la canzone in radio e io faccio uno Snap di me e le mie sorelle che cantiamo la canzone. Lui subito dopo fa uno Snap in cui dice “Chiara grazie che stai supportando la canzone, dobbiamo limonare”. Probabilmente era ubriaco con i suoi amici. A quel punto inizio a seguirlo”.

Ma non è finita qui. Dopo aver iniziato a parlare, Fedez ha immediatamente chiesto a Chiara Ferragni di uscire. Tuttavia l’influencr ha ammesso di essere stata terrorizzata dall’idea di farsi paparazzare con il cantante. Andiamo a scoprire perché e le sue dichiarazioni.