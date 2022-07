1 Il racconto di Chiara Ferragni

Come ben sappiamo da anni Chiara Ferragni e Fedez amano condividere sui social tutti i momenti più belli e importanti delle loro vite private, tenendo costantemente aggiornati i fan su tutto quello che li riguarda. In queste settimane intanto l’imprenditrice digitale si sta godendo del meritato riposo in vista degli impegni dei prossimi mesi. A febbraio infatti Chiara per la prima volta salirà sul palco del Festival di Sanremo, nelle vesti di co-conduttrice al fianco di Amadeus durante la prima e la quinta serata della kermesse musicale.

In queste ore nel mentre Chiara Ferragni ha deciso di rispondere alle domande dei fan su TikTok, e a un tratto ha raccontato un retroscena inedito che sta commuovendo il web. L’influencer infatti ha svelato perché suo figlio si chiama Leone! Ecco il dolcissimo racconto dell’imprenditrice digitale:

“Era da sempre uno dei miei nomi preferiti da maschio. Sono ossessionata con Il Re Leone e una settimana prima del primo appuntamento con Fede (avevo fatto un’estate completamente single, senza frequentare nessuno) avevo fatto questo tatuaggio, che sono un leone e una leonessa. Per me era il simbolo dell’amore questo tatuaggio. Mi sentivo un po’ una leonessa che voleva trovare il suo leone. Quando ho conosciuto Fede, ci siamo frequentati, questo tatuaggio ha avuto ancora più significato, perché rappresentava il nostro amore. Quindi il primo frutto che era Leo, lo volevo chiamare Leone, e anche a Fede è piaciuto”.

