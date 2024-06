Chiara Ferragni a Ballando con le stelle? Milly Carlucci risponde al rumor

Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Giugno 2024

Ballando con le stelle Chiara Ferragni

Nella giornata di ieri è stata rilasciata un’intervista condotta a Milly Carlucci da Il Corriere della Sera. Alla conduttrice è stato chiesto se vorrebbe Chiara Ferragni a Ballando con le stelle ma che cosa avrà risposto? Andiamo a scoprirlo.

Le parole di Milly Carlucci su Chiara Ferragni

La nuova edizione di Ballando con le stelle è ancora lontana ma si sta parlando da settimane di ciò che potrebbe accadere prossimamente. Intanto è stato fatto il nome di colui che potrebbe essere il primo concorrente ufficiale: Francesco Paolantoni. In più, nella giornata di ieri è stata rilasciata un’intervista de Il Corriere della Sera fatta a Milly Carlucci.

L’amata conduttrice Rai ha prima di tutto confermato che la giuria non subirà alcuna mutazione. Di conseguenza vedremo tornare per giudicare tutti i concorrenti Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotti e Fabio Canino. Il programma avrà inizio a fine settembre e al suo interno troveremo alcune new entry:

“Stiamo facendo dei provini aperti a tutti, i vincitori si esibiranno all’interno di Ballando in nove puntate, di cui sei sfide dirette, due semifinali e una finale. L’anno scorso la coppia vincitrice è risultata quella composta da Nikita Perotti e Sophia Berto. Nella prossima edizione saranno nel cast dei maestri”.

Durante la lunga chiacchierata si è parlato anche di Chiara Ferragni in quanto Selvaggia Lucarelli ha scritto un libro, ‘Il vaso di Pandoro‘ dove parla dei Ferragnez. Per tale ragione a Milly Carlucci è stato chiesto se le piacerebbe avere l’influencer nel cast: “Chiara è un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo“.

Che la Carlucci stia lavorando per portarla almeno come ballerina per una notte? Se così fosse sarebbe un vero e proprio colpaccio, ma staremo a vedere che cosa accadrà nel prossimo futuro, del resto la strada prima del debutto su Rai 1 è ancora lunga.