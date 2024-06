Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Giugno 2024

Grande Fratello Uomini e donne

In queste ultime ore Brando Ephrikian, ex tronista di Uomini e Donne, si è candidato per entrare a far parte del cast del Grande Fratello. Il suo appello sarà ascoltato?

Brando Ephrikian al Grande Fratello?

Negli ultimi giorni abbiamo parlato di Brando Ephrikian in relazione al suo stato di salute mentre si trovava in vacanza con Raffaella. Oggi sta molto meglio e ha potuto prendere parte alla presentazione del cortometraggio di cui è stato protagonista.

Inoltre ha anche rilasciato una lunga intervista a Casa Lollo, formato condotto da Lorenzo Pugnaloni, durante la quale ha rivelato che non parteciperebbe mai a Temptation Island ma non esclude la possibilità di entrare nel cast di altri reality show. Un suo desiderio sarebbe quello di far parte dei nuovi concorrenti del Grande Fratello:

Mi farebbe piacere, ritengo che sia una bella opportunità. Fin da piccoli li abbiamo visti questi programmi quindi riuscirne a farne parte è bello, ti da un po’ di soddisfazione. Non è facile, certo. Anche Uomini e Donne. All’inizio l’avevo preso sotto gamba ma in realtà è complicato, non sembra da casa. Entrano in gioco tante emozioni e io faccio fatica ad aprirmi, a far vedere chi sono veramente.

Tante volte c’è un po’ un mistero, una maschera. Anche Raffa mi dice che quando viviamo dei momenti insieme non sono la stessa persona che sono con gli amici. Quando riesco ad entrare in sintonia con una persona di cui mi posso fidare io mi apro e cambio tanto, divento meno freddo. Anche un Grande Fratello tira fuori tante sfaccettature.

L’appello di Brando Ephrikian verrà ascoltato dal conduttore del GF? Al momento non è dato saperlo ma ha diverse possibilità di essere scelto. Del resto il cast è ancora in fase di definizione e siamo solamente a inizio estate, la strada sarà ancora lunga fino a settembre.