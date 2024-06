Temptation Island 2024, al suo interno ci sono i nuovi Perla, Mirko e Greta? Per Bisciglia sì: “Perfetti per il GF”

Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Giugno 2024

Temptation Island

In questi ultimi giorni Filippo Bisciglia ha parlato della nuova edizione di Temptation Island facendo alcune rivelazioni e rilasciando delle anticipazioni. Ecco che cosa ha rivelato sui concorrenti.

La rivelazione sui concorrenti di Temptation Island 2024

Tutte le coppie di Temptation Island 2024 sono state presentate e adesso manca solo il debutto della trasmissione, che avverrà giovedì 27 giugno. Il pubblico non vede l’ora di scoprire quali sorprese riserverà e per ingannare l’attesa Filippo Bisciglia ha rivelato alcune anticipazioni.

Sul nuovo numero di TV Sorrisi e Canzoni, per esempio, ha affermato che si partirà subito con il botto e non ci sarà bisogno di carburare come accadeva negli anni precedenti:

“Questa edizione è partita a bomba! Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni”.

Inoltre ha anche affermato che ci sono alcuni concorrenti molto simpatici in questa edizione di Temptation Island e alcuni di loro sarebbero perfetti per il Grande Fratello:

“Non lo decido certo io, ma se facessi i casting per il Grande Fratello penso che due o tre personaggi ci starebbero bene. Soprattutto a livello di simpatia”.

Come sappiamo infatti le selezioni per la prossima stagione del reality di Alfonso Signorini sono attualmente in corso. Inoltre non è una novità che degli ex partecipanti a Temptation Island vengano scelti come concorrenti, in quanto già capitato con Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero. Vedremo se il conduttore rimarrà colpito da alcune di queste storie oppure se riterrà opportuno puntare su altro.

Ovviamente noi vi terremo aggiornati ma per saperne di più dovremo attendere la fine della messa in onda di Temptation. Del resto la casa più spiata d’Italia aprirà le porte solo a metà settembre e ci sarà sempre la possibilità di nuovi ingressi anche in corso d’opera.