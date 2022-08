Poca simpatia tra Chiara Ferragni e la Valli

In queste ultime ore è spuntato un nuovo gossip per quanto riguarda Chiara Ferragni. L’influencer, al momento, si trova a Ibiza insieme al marito Fedez. Stessa cosa anche per Beatrice Valli, la quale è in compagnia di Marco Fantini. In passato quest’ultima è stata accusata di aver copiato la collega. Lei, però, ha sempre smentito e negato le voci. Il recente rumor, quindi, riguarderebbe un’antipatia tra le due. Ecco che cosa riporta anche l’account PipolTV:

Valli – Ferragni: vacanza a Ibiza con i mariti (Fantini e Fedez) evitandosi ‘attentamente’. Da tempo circolano rumors sulla poca simpatia tra Chiara Ferragni e Beatrice Valli. In occasione di qualche evento mondano le due non sono mai apparse sorridenti insieme. Adesso entrambe si ritrovano con i rispettivi mariti e figli in vacanza, a Ibiza. La ‘Isla’ , pur essendo più grande di Formentera ; si riduce col frequentare quasi sempre le stesse spiagge o ristoranti . Eppure le due non sono mai apparse insieme, mai incrociate nemmeno per sbaglio . Su Instagram si seguono. Ma dal vivo si ignorano. Come mai?

Al momento non sappiamo che cosa ci sia di vero. Queste informazioni, perciò, vanno prese con le pinze. C’è chi ipotizza che le due potrebbero essere in conflitto per qualche contratto di lavoro, essendo entrambe molto richieste e attive nello stesso settore. Principalmente, infatti, le influencer trattano e pubblicizzano beauty e jewelery. Ad oggi Chiara Ferragni e Beatrice Valli non hanno ancora commentato la faccenda e non sappiamo se lo faranno.

Trattandosi di un gossip basato solamente su voci di corridoio, infatti, potrebbero decidere di lasciar correre e aspettare che la situazione si sgonfi da sola. Staremo a vedere e vi riporteremo eventuali sviluppi non appena dovessimo saperne di più. Nel frattempo non dimenticate di continuare a seguirci per non perdervi tante altre news.

