Il gossip: Antonella Clerici si sposa?

Di Più lancia il gossip. Secondo la rivista Antonella Clerici sarebbe pronta a dire sì al suo compagno Vittorio Garrone. Da diverso tempo si vocifera la possibilità di un terzo matrimonio per la conduttrice di È sempre mezzogiorno, ma alla fine questo suo desiderio non si è mai concretizzato.

Ricordiamo infatti che Antonella Clerici arriva dal primo divorzio nel 1991 con l’ex giocatore di basket Pino Motta. Successivamente poi è stata legata (dal 2000 al 2003) con il produttore musicale Sergio Cossa, mentre con Eddy Mertens ha avuto la figlia Maelle, ma i due non si sono mai uniti in matrimonio. Vittorio Garrone, dalla sua, ha un matrimonio alle spalle, dove sono nati poi 3 figli.

Stando a quanto emerso dal giornale di pettegolezzi alcuni amici della coppia avrebbero confermato che non solo sarebbe arrivata la proposta di matrimonio, ma Antonella Clerici e Vittorio Garrone convoleranno a nozze proprio l’anno prossimo. Questo quanto emerso dal settimanale e raccolto gentilmente da Gossip e TV:

“Da uomo d’altri tempi, Garrone le ha fatto la proposta di nozze. Lui è innamoratissimo di Antonella ed è legatissimo alla figlia di lei, Maelle. Nei loro cinque anni d’amore hanno capito sempre di più di essere fatti l’uno per l’altra”.

In base alle indiscrezioni riferite da Di Più e dagli amici della coppia, il “fatidico sì” Antonella Clerici e Vittorio Garrone lo pronunceranno in primavera oppure a inizio estate. Non si conosce ancora la data ufficiale, ma i rumor a quanto apre non sembrano mancare. Questo sarebbe dunque il periodo scelto per il lieto evento, che dovrebbe essere riservato a pochi intimi data la riservatezza di entrambi. Il tutto per dare anche la possibilità alla conduttrice di liberarsi dagli impegni lavorativi.

Vedremo se Antonella Clerici e Vittorio Garrone confermeranno la notizie.

Novella 2000 © riproduzione riservata.