Gossip

Vincenzo Chianese | 31 Maggio 2024

Chiara Ferragni

Stando alle ultime indiscrezioni emerse, pare che di recente Chiara Ferragni sia stata avvistata a pranzo in un locale con un misterioso uomo.

Chiara Ferragni ancora al centro del gossip

Ancora una volta a finire al centro del pettegolezzo è Chiara Ferragni. Solo di recente l’imprenditrice digitale ha lanciato alcune frecciate al suo ex marito Fedez, dopo che il rapper è stato avvistato mano nella mano con una modella francese. L’artista, che proprio oggi ha rilasciato il suo nuovo singolo che contiene riferimenti alla fine del suo matrimonio con l’influencer, si sta infatti godendo la vita da single e gli occhi del gossip sono puntati su di lui. Adesso però a far discutere è anche la Ferragni, che in queste ore è diventata la protagonista di un chiacchiericcio che sta alimentando la discussione degli utenti sui social.

Il settimanale Gente ha infatti beccato Chiara a pranzo con un misterioso uomo in un locale in zona Porta Genova a Milano. Stando a quanto si legge, pare che l’imprenditrice fosse in compagnia di un cavaliere, la cui identità resta avvolta nel mistero. Ma a far discutere è però un altro dettaglio.

Stando a quanto si legge, pare che l’accompagnatore di Chiara Ferragni, una volta terminato il pranzo, abbia lasciato il locale “dileguandosi dall’uscita secondaria”. La rivista ha invece pubblicato le foto dell’ex moglie di Fedez mentre lasciava il ristorante da sola. Ad attende la Ferragni ci sarebbe stato il suo bodyguard, che dopo averla fatta salire in auto l’avrebbe riaccompagnata a casa.

Attualmente però precisiamo che si tratta solo di voci di corridoio e non sappiamo con chi si trovasse in realtà Chiara all’interno del locale. Nel mentre pare che di recente l’influencer stia riprendendo in mano la sua vita e che poco a poco stia voltando pagina dopo la dolorosa separazione da Fedez.