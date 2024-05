Ilary Blasi starebbe accelerando le pratiche del divorzio con Totti per sposare Bastian

Gossip

Nicolò Figini | 30 Maggio 2024

Ilary Blasi

Ilary Blasi sembrerebbe essere intenzionata a convolare a nozze con il compagno Bastian. Ecco quale sarebbe stata la richiesta fatta ai suoi avvocati secondo le indiscrezioni.

Ilary Blasi vuole sposare Bastian?

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian sembrerebbe stare andando a gonfie vele nonostante i rumor che li vorrebbero in crisi. Si vociferava che non si stessero facendo vedere insieme da ormai qualche tempo sui social ma di recente sarebbero stati avvistati in vacanza in Giappone.

Ed è proprio a questo punto che sono uscite delle nuove indiscrezioni partite da dalle voci di corridoio riportate da La Repubblica. Come riporta anche il sito, infatti, la conduttrice avrebbe fatto richiesta di sentenza parziale di separazione. Di conseguenza punterebbe ad avere un verdetto accelerando la documentazione per arrivare al divorzio.

La scelta sarebbe stata fatta qualche mese fa ma solo nelle ultime ore sarebbe diventata di dominio pubblico. Il Tribunale civile perciò si esprimerà entro l’autunno, mentre continua la causa civile relativa alle altre questioni ancora irrisolte tra marito e moglie.

Il fatto che Ilary Blasi abbia voluto velocizzare la separazione, secondo alcuni utenti del web, vorrebbe dire solo una cosa: la conduttrice non vedrebbe l’ora di convolare a nozze con Bastian. Se sia effettivamente questo il motivo ovviamente non possiamo saperlo con certezza. Tuttavia pare che la coppia sia solida e vorrebbe creare una famiglia insieme.

Proprio come ha fatto Francesco Totti insieme a Noemi Bocchi, la quale è stata al centro di un recente gossip. Qualcuno ha cominciato a notare un pancino sospetto in delle foto pubblicate nell’ultimo periodo, ma nulla è stato provato da fatti reali. Nelle immagini sta giocando a padel con il compagno e quindi potrebbe trattarsi di un effetto ottico dovuto dalla grandezza della maglia che indossa.

Vi terremo informati, come sempre, su eventuali matrimonio o nascite.