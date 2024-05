NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Maggio 2024

Chiara Ferragni Fedez

In queste ore è arrivata la reazione di Chiara Ferragni ai recenti gossip su Fedez. Come un fiume in piena l’influencer ha messo dei like contro il suo ex marito e adesso una nuova foto postata su Instagram (che per i più è rivolta al cantante) attira l’attenzione del web.

Chiara Ferragni posta una foto contro Fedez?

Sembrerebbe essere guerra aperta tra Chiara Ferragni e Fedez. A ormai mesi di distanza dalla fine del loro matrimonio, l’imprenditrice digitale e il rapper si sono rifatti una vita ed entrambi hanno voltato pagina. Solo in questi giorni il cantante è stato beccato a Montecarlo con la modella francese Garance Authié, e il video dei due mano nella mano ha fatto in breve il giro del web. Nelle ultime ore intanto è arrivata anche la reazione della Ferragni, che ha messo dei like social ad alcuni commenti contro il suo ex marito, che ovviamente non sono passati inosservati. Ma non è finita qui.

Oggi infatti Fedez ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, in duetto con Emis Killa, che pare parlare proprio della fine del suo matrimonio con Chiara. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 31 maggio e di certo in molti attendono di ascoltare questa canzone. Come se non bastasse poco fa gli utenti hanno notato un altro dettaglio che sta facendo mormorare.

Chiara Ferragni ha infatti postato una foto nelle sue Instagram Stories che sembrerebbe essere l’ennesima frecciatina a Fedez nel giro di una manciata di ore. Nello scatto in questione si nota infatti l’imprenditrice digitale al fianco di un busto di Napoleone e a quel punto ai più è tornato alla memoria un episodio risalente a qualche anno fa. Nel lontano 2017 infatti c’era stato uno scontro di fuoco tra Fedez e Marracash e proprio quest’ultimo aveva definito il collega un “nano con la sindrome di Napoleone”.

A quel punto i più hanno ipotizzato che la Ferragni abbia voluto lanciare una frecciatina al suo ex marito e ovviamente lo scatto ha fatto in pochi minuti il giro dei social.