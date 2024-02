Il caso Ferragni conquista il carnevale: una coppia si maschera da pandoro e guardia di finanza

Social

Impazza il Carnevale di Venezia, uno dei più famosi e celebri non solo in Italia ma anche oltre i confini nazionali! Quest’anno alcune persone, a quanto pare hanno pensato bene di fare dell’ironia sul pandoro gate che ha coinvolto Chiara Ferragni, con una maschera realizzata per l’occasione. Scopriamo insieme che hanno combinato….

Chiara Ferragni, il pandoro gate conquista il Carnevale

Il periodo di Carnevale è ufficialmente nel pieno della sua realizzazione a Venezia. Tante le maschere che stanno sfilando in questi giorni, dalle più comuni dedicate ai personaggi simbolo di questa festività a chi invece ha voluto giocare di fantasia e dedicare un costume a volti noti della TV e dello spettacolo. È il caso due una ragazza che ha pensato bene di vestirsi da pandoro griffato Chiara Ferragni.

Il tutto per ricordare, in qualche modo, l’accaduto che ha coinvolto l’imprenditrice digitale e che prende il nome di “Pandoro-gate”. Nell’immagine vediamo dunque una giovane di spalle che indossa un costume di colore rosa con appunto il logo del brand di Chiara Ferragni disegnato. Accanto a lei un ragazzo con una divisa finta di una guardia di finanza.

Sul web l’immagine del pandoro di Chiara Ferragni è diventata immediatamente virale e ha fatto il giro delle varie piattaforme. Se c’è chi ci ha riso su e dunque ha ironizzato sull’accaduto, altri invece hanno trovato un po’ esagerato e fuori luogo andare a fare dell’humor su una vicenda così particolare. In ogni caso la maschera è impazzata ed è diventata a quanto pare famosissima tra gli utenti!

Il Carnevale di Venezia ancora una volta ci ha regalato delle chicche davvero molto molto particolari, a quanto pare. E a testimoniarlo, come detto, è proprio chi ha pensato di dedicare la propria maschera al pandoro gate che ha coinvolto Chiara Ferragni!