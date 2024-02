Totti, frecciatina sui social a Ilary dopo l’uscita del libro? La storia sospetta

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Febbraio 2024

Francesco Totti

Una storia Instagram pubblicata nelle scorse ore da Francesco Totti lascia pensare ai più che sia una frecciatina social rivolta a Ilary Blasi, a causa di una sua frase. Ma sarà davvero così?

Frecciata di Francesco Totti a Ilary Blasi?

Dopo l’uscita del docufilm Unica e del libro Che stupida – la mia verità di Ilary Blasi, ci si aspettava una reazione da parte dell’ex marito Francesco Totti dato che in entrambi in progetti si parla della loro rottura (e non solo). Alcuni utenti, così come a La Vita in Diretta, sono convinti però che a modo suo er Pupone si sarebbe espresso.

Nel programma condotto da Alberto Matano si è arrivati a questa conclusione poiché si è ripreso appunto il discorso legato al libro. Secondo gli analisti che decodificano e sono esperti in questi dietro all’ultima storia pubblicata da Francesco Totti ci sarebbe un messaggio per la sua ex.

Questo perché Ilary Blasi ha detto una frase precisa in riferimento alle scarpe sparite: “Lei dice ‘mi ha lasciato letteralmente scalza, non c’era più nulla, ha svuotato tutto’”. Dunque, come ripreso da Alberto Matano si pensa che Totti abbia mostrato la sua pedicure: “Sì è successo davvero e lo vedete nelle immagini. Possiamo dire che è una risposta come quella di lei che va davanti alla gioielleria con la scritta Rolex”, ha detto il conduttore.

Su Instagram sbirciando nel profilo di Francesco Totti infatti spunta questa storia. E per rendere il tutto ancora più “credibile” ha aggiunto anche il brano “A piedi nudi” del noto gruppo musicale dei Collage.

La storia Instagram di Francesco Totti

Anche nel servizio successivo, sempre a La Vita in Diretta, si precisa che Francesco Totti non avrebbe fatto alcun commento esplicito sul libro. Al contempo la pubblicato la storia mentre fa la pedicure. E allora nel medesimo filmato ci si chiede: “È una risposta provocatoria?”.

In realtà potrebbe trattarsi semplicemente di un caso, perché anche nel 2021, come si apprende anche da La Gazzetta dello Sport, Francesco Totti si è recato nel medesimo studio per una pedicure con il medesimo professionista. Evidentemente voleva solo informare i propri fan senza alcun riferimento all’ex Ilary Blasi.