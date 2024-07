Oggi è arrivata notizia che l’istruttoria dell’antitrust sulle Uova di Pasqua di Chiara Ferragni è stata chiusa. L’influencer così annuncia con un comunicato che donerà 1,2 milioni di euro all’associazione sociale I Bambini delle Fate.

Il comunicato di Chiara Ferragni

Dopo mesi non semplici oggi è arrivata la prima vera buona notizia per Chiara Ferragni. Con un comunicato ufficiale infatti l’imprenditrice digitale ha fatto sapere che l’istruttoria dell’antitrust sulle Uova di Pasqua è stata finalmente chiusa. L’Autorità ha così accettato gli impegni proposti dalle società TBS Crew Srl e Fenice Srl e dalle altre parti del procedimento, che sono stati “ritenuti idonei a garantire la tutela dei consumatori”.

Come segno concreto, le società dell’influencer hanno deciso di fare delle importanti donazioni all’associazione sociale “I Bambini delle Fate, pari, per tre anni, al 5% dei rispettivi utili distribuibili, con un minimo complessivo di 1.200.000 euro2. Sui social l’imprenditrice digitale ha poi ribadito che si tratta di “una donazione e non di una sanzione”. Ma non è finita qui.

Come già annunciato mesi fa, le società di Chiara Ferragni hanno deciso di separare totalmente le attività commerciali da quelle benefiche. L’influencer ha tuttavia sottolineato che continuerà a fare beneficenza in forma privata. Infine TSB Crew e Fenice “formalizzeranno regolamentazioni interne per il corretto svolgimento delle attività di comunicazione e di marketing”.

Pare dunque che dopo mesi bui la Ferragni sia pronta a rialzarsi e questi primi passi segnano l’inizio di una nuova era per l’influencer. Nel mentre qualche ora fa giunta anche notizia che Chiara avrebbe deciso di rinunciare al ricorso e di pagare la sanzione di un 1 milione di euro ricevuta dall’antitrust a seguito del caso del pandoro gate. Si mormora anche che il celebre negozio milanese dell’imprenditrice stia per chiudere definitivamente e che dal 1 agosto cali per l’ultima volta le serrande.