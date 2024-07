A seguito dello scoppio del pandoro gate, Chiara Ferragni aveva ricevuto una multa da 1 milione di euro da parte dell’antitrust. L’influencer, che inizialmente aveva deciso di opporsi, sembrerebbe aver rinunciato al ricorso e avrebbe deciso di pagare la sanzione.

La decisione di Chiara Ferragni

Sono ormai trascorsi diversi mesi da quando è scoppiato il caso del pandoro gate, che ha travolto Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è così finita in un vero ciclone mediatico, ricevendo addirittura una multa da 1 milione di euro da parte dell’antitrust per pubblicità ingannevole. A quel punto l’influencer, rompendo il silenzio con un lungo video postato sui suoi social, ha parlato di un “errore di comunicazione”, facendo sapere che avrebbe fatto ricorso per non pagare la salata sanzione.

In questi mesi dunque la Guardia di Finanza ha proseguito le indagini e attualmente la Procura si starebbe concentrando anche su altre campagne di beneficenza legate al nome della Ferragni. In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore è emerso un retroscena che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto riporta FanPage, sembrerebbe che Chiara Ferragni abbia deciso di rinunciare al ricorso e che abbia deciso di pagare la multa da 1 milione di euro. L’udienza al Tar del Lazio era fissata per il prossimo 18 luglio, tuttavia pare che l’influencer e i suoi legali non siano più intenzionati a richiedere l’annullamento della sanzione.

In queste ore intanto Chiara è anche tornata al centro del gossip. La Ferragni infatti è stata paparazzata in spiaggia a Forte dei Marmi con colui che sarebbe la sua nuova presunta fiamma. In più si mormora che a partire dal 1 agosto il celebre negozio di Milano dell’influencer chiuderà definitivamente. A oggi intanto l’imprenditrice digitale sta cercando di rialzarsi dopo gli ultimi difficili mesi e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.