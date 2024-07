Le anticipazioni di Endless Love in vista della puntata di oggi 5 luglio. Ecco tutto su episodi e dove vederlo in TV

Oggi su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento settimanale con Endless Love. Cosa succederà in questo episodio del 5 luglio tra i nostri amati protagonisti?

Anticipazioni Endless Love 5 luglio

Ecco qui a seguire le anticipazioni per la puntata di oggi 5 luglio di Endless Love:

Emir, come detto nelle precedenti anticipazioni, ha un piano! Dopo aver finto il guasto all’auto ha cercato di ricreare un’atmosfera romantica con Nihan. Il suo intento è di farle rivivere una scena simile a quella con Kemal e provare a conquistarla.

Come va avanti la puntata della serie TV turca? Nel frattempo i due si sono ritrovati poi in una casetta di campagna dove hanno cucinato della pasta e trascorso del tempo insieme.

A distanza Kemal li ha seguiti ed è rimasto colpito nel vedere Nihan ed Emir così vicini, come mai successo prima d’ora! Cosa accadrà tra loro? Emir sarà in grado di conquistare il cuore di Nihan come ha sempre desiderato?

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Proseguiamo con un’altra curiosità da parte del pubblico: quando va in onda Endless Love? Vediamo insieme quali sono tutti gli orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

Al momento non vi è alcun appuntamento nel weekend o doppio appuntamento settimanale.

Poi se volete sapere invece quanti episodi conta e quante stagioni ha, possiamo dirvi che vanta due stagioni da 35 e 39 episodi ognuna.

Dove vederlo in TV e streaming

E infine: dove vedere Endless Love in TV e streaming in italiano? La serie TV turca potete seguirla su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Oltre alla diretta, sulla piattaforma si possono vedere e rivedere gli episodi in qualsiasi istante e conoscere parte della trama di ognuno.

Per scoprire come finisce Endless Love dovrete seguirci epr altre anticipazioni sulla serie turca!