1 La foto hot di Chiara Ferragni

Oggi pomeriggio Chiara Ferragni ha sconvolto tutti i suoi sguaci (e non solo) pubblicando una sua foto molto hot sul suo profilo Instagram. La nota influencer, infatti, si è mostrata completamente senza veli in una vasca da bagno in piedi. A coprirla nelle parti intime solo un po’ di schiuma. Come oggetti alcuni bracciali, orecchini, una collana e un bicchiere di vino in mano.

Uno scatto davvero minimal, senza fronzoli è proprio il caso di dirlo, e con didascalia una semplice frase: “This is the mood”. Con questo caldo torrido, sì è decisamente questo il mood che sognamo tutti da qui ai prossimi mesi.

Tanti i like e i commenti di apprezzamento alla foto di Chiara Ferragni. Ma ovviamente c’è come al solito quella parte del web che deve sempre criticare qualsiasi cosa faccia la nota influencer, specialmente quando si tratta di scatti come questo. Fino a quando si rispetta la legge e non si fa del male, ognuno potrà essere libero di fare ed essere quello che vuole?

