Al Festival di Sanremo 2023 troveremo, come co-conduttrice l'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni

Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Questa sera, 20 giugno 2022, Amadeus ha voluto fare una sorpresa a tutti coloro che amano il Festival di Sanremo 2023. Anche se è ancora molto presto, infatti, il conduttore della kermesse musicale sta già iniziando a rivelare alcune anticipazioni. Sappiamo, infatti, quale sarà il regolamento e quando si svolgerà la gara canora. Si aprirà martedì 7 febbraio e si chiuderà sabato 11 dello stesso mese.

Ospite al TG1, quindi, Amadeus ha annunciato chi sarà la prima co-conduttrice che lo assisterà sopra il palco dell’Ariston. Queste le sue parole:

Buonasera, felicissimo di vederti. Sono contento di essere qui anche perché è un momento importante. A giugno, grazie alla Rai, avendo avuto il mandato a marzo ho avuto modo di lavorare al Festival di Sanremo 2023. Regolamento già realizzato e pubblicato… Sto iniziando ad ascoltare le canzoni dei giovani e dei Big. E posso già fare un annuncio. Da oggi può iniziare il gemellaggio Sanremo-TG1. […] Posso? Parliamo della settimana di Sanremo… Sono in grado di dirvi oggi chi sarà la prima co-conduttrice nella prima sera e co-conduttrice nell’ultima sera… Apre e chiude il Festival di Sanremo Chiara Ferragni.

Amadeus, perciò, ha annunciato che Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice conosciuta in tutto il mondo, avrà il ruolo di co-conduttrice nella prima e nell’ultima puntata della manifestazione canora. Ve lo aspettavate? Sui social Chiara ha postato anche una foto sotto la quale ha scritto: “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023“.

Non ci resta che scoprire quali altri nomi farà prossimamente. Tra le candidate, pare, ci sarebbe anche il ritorno di Drusilla Foer. Vedremo che cosa accadrà. Seguiteci per tante altre news.

