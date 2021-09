1 Il costo della tuta di Chiara Ferragni

Non solo la meravigliosa notizia del progetto con Amazon Prime, The Ferragnez: La Serie (in uscita a dicembre 2021) e il nuovo singolo di Fedez, per Chiara Ferragni è un momento davvero d’oro anche per quel che riguarda la sua collezione. Consultando il suo sito, infatti, è possibile acquistare i capi d’abbigliamento del suo brand, ma anche tutti i vari prodotti a disposizione, dalla cancelleria per la scuola, agli accessori e non solo.

Nelle scorse ore Chiara Ferragni tra le storie ha postato uno scatto che ha ritrae con la tuta che vediamo spesso indossare ai motociclisti e che è potete trovare sul suo sito ufficiale. Sicuramente vi starete chiedendo a quanto corrisponde il costo. Ebbene possiamo dirvi che il prezzo totale è di 1.215,00 Euro. Nel portale sono presenti tutti i dettagli dell’indumento della nuova collezione, così come la composizione e ci sono ovviamente diverse taglie disponibili (al momento troviamo solo la 42). Da quel che vediamo pare sia in vendita solo con questi colori. Non è escluso, però, possano esserne aggiunti degli altri più in là.

Costo della tuta di Chiara Ferragni

Per chi volesse c’è anche modo di acquistare il solo giubbino in pelle, della medesima colorazione, con un costo complessivo di 648 Euro. A esso si possono abbinare anche dei pantaloni cropped flare del prezzo di 230 Euro totali. Che ne pensate? Vi piacciono?

