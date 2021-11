1 La serie su Chiara Ferragni e Fedez

AGGIORNAMENTO 3 NOVEMBRE: Nella giornata del 3 novembre 2021, Chiara Ferragni e e Fedez hanno condiviso sui social le immagini promozionali della loro serie, che debutterà su Amazon Prime Video a dicembre. Nelle foto oltre all’influencer e al rapper vediamo anche la famiglia al grand completo, tra cui naturalmente anche Leone e la Mati.

Non smettono di stupire Chiara Ferragni e Fedez! Come sappiamo da anni la nota imprenditrice digitale e il rapper tengono costantemente aggiornati i fan su tutto quello che riguarda la loro vita privata e le loro carriere. Nel mentre i Ferragnez hanno preso parte anche a numerosi progetti, e solo due anni fa l’influencer ha debuttato al cinema con un documentario sulla sua vita. La pellicola, trasmessa nelle sale per tre giorni, ha incassato ben 1.601.499 euro, diventando il documentario uscita-evento più visto della storia del cinema italiano. Nel mentre Federico ha debuttato su Amazon Prime Video (dove è possibile anche trovare il film di Chiara) come conduttore di LOL – Chi ride è fuori, che a breve tornerà con la sua seconda edizione.

La collaborazione tra la coppia e la piattaforma streaming intanto prosegue, e adesso arriva una grande sorpresa per tutti fan, che sta già facendo discutere il web. A sorpresa infatti Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato sui social l’arrivo della loro prima serie, incentrata proprio su di loro! Lo show, che si intitola The Ferragnez: La Serie, sarà disponibile proprio su Amazon Prime Video e l’uscita è prevista per dicembre 2021! Queste le dichiarazioni di Chiara in merito:

“L’abbiamo fatto per davvero. Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Uscirà questo Dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online. Sono sicura che vi piacerà”.

Non resta dunque che attendere dicembre per l’arrivo della prima serie su Chiara Ferragni e Fedez, che senza dubbio non deluderà le aspettative de fan. Nel mentre rivediamo cosa è accaduto qualche giorno fa, quando i Ferragnez si sono scontrati con Pio e Amedeo.