1 La verità su Mameli e Chiara Ferragni

Manuele Mameli e Chiara Ferragni ormai si conosco da diverso tempo e sono diventati anche ottimi amici. Lui è il suo make up artist ed è dietro a tutti i look stupendi che l’influencer sfoggia su Instagram e non soltanto. Del suo rapporto con Chiara ne ha parlato anche in un’intervista di qualche tempo fa con La Nuova Sardegna. Al sito ha rivelato:

Chiara ha creato anche il mio personaggio. È grazie a lei se io sono qui. Oggi sono uno talent della sua azienda, la Tbs Crew. Quello con Chiara è un impegno costante. Io trucco anche altre celebrity, ma il mio lavoro principale è lei. Ci conosciamo da 8 anni, lavoro con lei da 6. Viaggiamo tantissimo, facciamo esperienze assurde. Stando tanto insieme condividiamo anche un po’ di vita privata, c’è un rapporto di amicizia e io le sarò grato per sempre.

Spesso, infatti, Manuele Mameli compare anche nelle sue Stories. Da qualche giorno, tuttavia, i fan si sono accorti della sua assenza. Un silenzio che ha fatto molto preoccupare i follower. Questi hanno iniziato a chiedersi se i due amici avessero per caso litigato. A risolvere il mistero, però, ci ha pensato Chiara Ferragni stessa. Proprio lei sul suo profilo Instagram ha pubblicato una Story molto simpatica. “Quando le persone pensano che se non vedi una persona per qualche giorno ci hai litigato“, scrive l’influencer.

Nelle immagini li vediamo sorridenti e la Ferragni dice ridendo: “Siamo di nuovo… No, non è vero! Ti odio, pezzo di me**a!“. Mameli scappa dalla parte opposta continuando a ridere ed esclamando: “Mi sono spaventato“. Possiamo, quindi, escludere qualsiasi diatriba o tensione tra di loro. Il fatto di non comparire nelle Stories di una persona non vuole per forza dire averci litigato. Probabilmente a tenerli separati sono stati i vari impegni.

