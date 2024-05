Chiara Ferragni ha un po’ esagerato con Photoshop? Uno scatto finisce nel mirino

Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Maggio 2024

In queste ore Chiara Ferragni è stata criticata con ironia dal web a causa dell’eccessivo uso di Photoshop in una fotografia.

In queste ultime ore Chiara Ferragni ha pubblicato una foto che molti follower hanno criticato perché ritenuta eccessivamente modificata. Ecco che cosa hanno notato di strano nello scatto.

La critica a Chiara Ferragni

Negli ultimi giorni abbiamo parlato di Chiara Ferragni in merito a delle presunte frecciatine che avrebbe lanciato a Fedez dopo aver appreso della sua vociferata relazione con la modella di 20 anni. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha anche affermato di averla sentita e le avrebbe detto di sentirsi rinata da quando si è separata da Federico:

“Ogni tanto mi scambio messaggi con Chiara in privato. Scrivevo a Chiara ci sarebbe stata la possibilità di un ritorno e lei sempre, in maniera categorica, mi ha detto che è impossibile. Proprio qualche giorno fa mi ha detto ‘io mi sento veramente bene adesso che è finita questa relazione”. Non so nel dettaglio cosa sia successo tra loro ma mei me l’ha proprio detto che si sente rinata”.

Nonostante questo, negli ultimi giorni Chiara Ferragni si sta godendo un po’ di relax e spesso la vediamo in alcune foto su Instagram. Tra le sue Stories è apparsa un’immagine che la ritrae con in braccio Paloma. Lo scatto è molto tenero ma i fan hanno notato qualcosa di strano e alcuni utenti l’hanno molto criticata.

Come possiamo osservare, dunque, la mano dell’influencer è molto diversa da com’è normalmente. È decisamente più lunga e da questo si capisce che forse ha esagerato con Photoshop. Altri ancora invece danno la colpa al grandangolo:

“Daiii, è l’effetto di quando scatti una foto col grandangolo, tutto quello che è vicino all’obbiettivo si deforma… Come le famose gambe lunghissime in certe foto vecchie della De Lellis”.

La foto modificata di Chiara Ferragni

Insomma, si tratta solo di una questione relativa all’obiettivo usato e nulla più. Siamo sicuri che Chiara Ferragni si sarà fatta una bella risata dopo essersene accorta.