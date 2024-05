Spettacolo

Vincenzo Chianese | 29 Maggio 2024

Ospite a Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan, Cecilia Rodriguez ha rivelato che la sua famiglia le aveva consigliato di non sposarsi con Ignazio Moser.

La confessione di Cecilia Rodriguez

Manca ormai esattamente un mese alle fatidiche nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il prossimo 30 giugno in Toscana la coppia si unirà infatti in matrimonio e tutto inizia a essere pronto per questo grande giorno. In queste ore intanto l’influencer e l’ex ciclista sono stati ospiti a Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan, e nel corso della chiacchierata è accaduto qualcosa di inaspettato. Parlando di alcune difficoltà legate all’organizzazione delle nozze, Cecilia ha rivelato che la sua famiglia era contraria al matrimonio con Ignazio e ha spiegato il perché. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Mi sto occupando dell’organizzazione delle nozze. È molto difficile, ma sono le persone a essere difficili, fanno mille domande e io non so cosa rispondere. Mi chiedono se le spese per arrivare al matrimonio sono a carico nostro. Non mi sembra una domanda giusta. O mi chiedono come venire vestiti. Infatti mio papà mi ha detto di non sposarmi per questo. Ma non l’ho ascoltato. Anche mia mamma me l’ha detto, anche se amano Ignazio”.

Ma non è finita qui. Qualche settimana fa anche Belen Rodriguez, ospite a Stasera C’è Cattelan, aveva ammesso di aver consigliato a sua sorella Cecilia di non sposare Ignazio Moser. A quel punto è arrivata la simpatica reazione dell’ex ciclista, che tra le risate ha affermato: “Sono molto gradito in famiglia. Sono molto socievoli nei mei confronti, ma in realtà alle spalle non è così”.

Non è mancato anche il commento di Cecilia, che replicando a sua sorella Belen ha aggiunto: “Belen ha detto che sposarsi è da presuntuosi. Ma la presuntuosa è lei”.