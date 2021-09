1 Nuova polemica per Chiara Ferragni

Sono ormai anni che Chiara Ferragni è nel mirino del web. Spesso infatti l’imprenditrice digitale, che è amata e seguita in tutto il mondo, viene duramente criticata da alcuni utenti per alcune sue scelte, che hanno diviso i social. In particolare le malelingue hanno insinuato che l’influencer, essendo mamma di due bambini, debba evitare determinati comportamenti. Tuttavia Chiara è sempre andata avanti per la sua strada, come è giusto che sia, e ha sempre cercato di non dare peso ai commenti negativi e maligni. Poco fa però è accaduto qualcosa che ha scatenato nuovamente gli utenti, e la moglie di Fedez è finita nuovamente al centro della polemica.

Solo poche ore fa infatti la Ferragni è arrivata a Parigi, in occasione della Fashion Week francese, che come è noto è uno degli eventi più importanti al mondo. Chiara ha così iniziato a presentarsi alle sfilate e agli appuntamenti più in voga, sfoggiando outfit mozzafiato che non sono passati inosservati.

Quando però questa mattina Chiara Ferragni ha mostrato su Instagram il suo ultimo look, che consiste in una maglia nera del tutto trasparente e in dei copricapezzoli d’oro, è scoppiata nuovamente la polemica. Pur apparendo in splendida forma, l’imprenditrice digitale è stata duramente attaccata per la sua scelta audace, mentre tanti altri si sono complimentati per la bellezza disarmante della Ferragni.

